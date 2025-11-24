Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Καρδίτσα
Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Καρδίτσα το πρωί της Δευτέρας
Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:51, στην Καρδίτσα.
Ο σεισμός στην Καρδίτσα
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται βορειοδυτικά του Νεοχωρίου Καρδίτσας.
Το εστιακό βάθος ανέρχεται στα 13,6 χιλιόμετρα.
