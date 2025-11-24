Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 55χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της μητέρας και του αδερφού του, στην οικογενειακή τραγωδία που σόκαρε πριν από 25 ημέρες το Ηράκλειο.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου νοσηλεύεται ο 55χρονος και εκεί έλαβαν την απολογία του.

Σοβαρά τραυματισμένος

Ο 55χρονος που τις προηγούμενες ημέρες κρατούταν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά το εξιτήριο που πήρε από το ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλευόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Σαββατοκύριακο επέστρεψε στο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω των σοβαρών τραυμάτων του από την πτώση.

Σε βάρος του 55χρονου, ο οποίος τα τελευταία 13 χρόνια είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση.

Πρόκειται για μια τραγική υπόθεση, ενώ η συνήγορός του κα. Αλεξάνδρα Σπανάκη αναμένεται να υποβάλει αίτημα για την ψυχιατρική εξέταση του 55χρονου και την έκδοση πραγματογνωμοσύνης, η οποία ενδέχεται να καθορίσει και την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή του.

Το χρονικό

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στη φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας στην περιοχή του Μασταμπά, βρήκαν τραγικό θάνατο η 94χρονη μητέρα και ο 60χρονος αδερφός του 55χρονου.

Ο τελευταίος όταν διασώθηκε από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση, ξέφυγε από τα χέρια τους, ανέβηκε στην ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Τα ευρήματα μέσα στο σπίτι, η νάιλον σακούλα στο κεφάλι το απανθρακωμένου αδερφού και οι διαφορετικές εστίες φωτιάς στο εσωτερικό το διαμερίσματος, σε συνδυασμό με την περίεργη συμπεριφορά του 55χρονου οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διπλή ανθρωποκτονία.