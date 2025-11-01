Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν διαμέρισμα διώροφου στον Μασταμπά τυλίχτηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους μια 85χρονη μητέρα και ο γιος της, ενώ ο άλλος γιος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Σε κατάσταση σοκ, ο δεύτερος γιος ανέβηκε στην ταράτσα της οικίας, πήδηξε στη διπλανή στον 2ο όροφο και από εκεί στο κενό

Τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, καθώς ο ένας νεκρός είχε σακούλα στο κεφάλι, οι εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα ήταν δύο, ενώ ίχνη αίματος βρέθηκαν σε ένα μαχαίρι κοντά στην εξώπορτα, το ίδιο και σε ένα σακουλάκι στην ταράτσα απ’ όπου πήδηξε στο κενό ο δεύτερος γιος.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα, η ηλικιωμένη και ο γιος της – που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι – να εγκλωβιστούν και να χάσουν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους.

Το γεγονός ότι το ένα πτώμα βρέθηκε με σακούλα στο κεφάλι προκαλεί ερωτηματικά στις Αρχές που προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ, να δουν αν το μαχαίρι και το σακουλάκι με τα ίχνη αίματος συνδέονται με το περιστατικό και να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Ηράκλειο: Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 20:00 στον πρώτο όροφο της κατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο δεύτερος γιος όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά κατέβηκε στη γειτονιά ζητώντας βοήθεια και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, όπου είδε τη μητέρα και τον αδελφό του χωρίς τις αισθήσεις τους. Τότε, σε κατάσταση σοκ, ανέβηκε στην ταράτσα της οικίας, πήδηξε στη διπλανή στον 2ο όροφο και από εκεί στο κενό, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η πτώση του ανακόπηκε από τις τέντες των διαμερισμάτων, γεγονός που του έσωσε τη ζωή. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της τραγωδίας.

Η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη γειτονιά και ποτέ δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές. Η 85χρονη συνταξιούχος δασκάλα ήταν κατάκοιτη, όπως και ο 60χρονος γιος της, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά το εγκεφαλικό που είχε υποστεί πριν από περίπου μία δεκαετία.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, τη φροντίδα τους είχε αναλάβει ο άλλος γιος – που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση -, μαζί με την αδελφή του, καθώς ο πατέρας τους είχε φύγει από τη ζωή πριν από πολλά χρόνια.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει να διερευνήσει την προέλευση της φωτιάς, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου των δύο θυμάτων.