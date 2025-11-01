newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 13:12

Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης και ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια - Ο δεύτερος γιος πήδηξε στο κενό και δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν διαμέρισμα διώροφου στον Μασταμπά τυλίχτηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους μια 85χρονη μητέρα και ο γιος της, ενώ ο άλλος γιος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Σε κατάσταση σοκ, ο δεύτερος γιος ανέβηκε στην ταράτσα της οικίας, πήδηξε στη διπλανή στον 2ο όροφο και από εκεί στο κενό

Τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, καθώς ο ένας νεκρός είχε σακούλα στο κεφάλι, οι εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα ήταν δύο, ενώ ίχνη αίματος βρέθηκαν σε ένα μαχαίρι κοντά στην εξώπορτα, το ίδιο και σε ένα σακουλάκι στην ταράτσα απ’ όπου πήδηξε στο κενό ο δεύτερος γιος.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα, η ηλικιωμένη και ο γιος της – που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι – να εγκλωβιστούν και να χάσουν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους.

Το γεγονός ότι το ένα πτώμα βρέθηκε με σακούλα στο κεφάλι προκαλεί ερωτηματικά στις Αρχές που προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ, να δουν αν το μαχαίρι και το σακουλάκι με τα ίχνη αίματος συνδέονται με το περιστατικό και να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Ηράκλειο: Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 20:00 στον πρώτο όροφο της κατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο δεύτερος γιος όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά κατέβηκε στη γειτονιά ζητώντας βοήθεια και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, όπου  είδε τη μητέρα και τον αδελφό του χωρίς τις αισθήσεις τους. Τότε, σε κατάσταση σοκ, ανέβηκε στην ταράτσα της οικίας, πήδηξε στη διπλανή στον 2ο όροφο και από εκεί στο κενό, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η πτώση του ανακόπηκε από τις τέντες των διαμερισμάτων, γεγονός που του έσωσε τη ζωή. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της τραγωδίας.

Η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη γειτονιά και ποτέ δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές. Η 85χρονη συνταξιούχος δασκάλα ήταν κατάκοιτη, όπως και ο 60χρονος γιος της, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά το εγκεφαλικό που είχε υποστεί πριν από περίπου μία δεκαετία.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, τη φροντίδα τους είχε αναλάβει ο άλλος γιος – που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση -, μαζί με την αδελφή του, καθώς ο πατέρας τους είχε φύγει από τη ζωή πριν από πολλά χρόνια.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει να διερευνήσει την προέλευση της φωτιάς, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου των δύο θυμάτων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Πώς η στοματική υγιεινή προστατεύει τον εγκέφαλό μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη
Φρίκη 01.11.25

Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε - Η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025

Σύνταξη
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι
Κρητική βεντέτα 01.11.25

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς - Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου - Φόβοι για αναβίωση της βεντέτας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)
Παρατεταμένη Ανομβρία 01.11.25

Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)

O Κώστας Λαγουβάρδος, επικεφαλής της μονάδας METEO, μιλάει στο in για τις ευεργετικές βροχές που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο και για τον πολύ δρόμο που έχουμε μπροστά μας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μοσχάτο: Τι λέει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από 15 ανήλικους
«Συμμορία 183» 01.11.25

«Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στο Μοσχάτο

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου - Το μήνυμα των δραστών στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό

Σύνταξη
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

in.gr Team
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English edition 01.11.25

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
Πόλο γυναικών 01.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών για την 6η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη
Φρίκη 01.11.25

Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε - Η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι
Κρητική βεντέτα 01.11.25

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς - Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου - Φόβοι για αναβίωση της βεντέτας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας τους κράτους, ειδικά ανάμεσα στους πιο αδύναμους

Σύνταξη
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη χώρα – Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο
Κρίσιμες αποφάσεις 01.11.25

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη Βενεζουέλα - Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες - Βοήθεια σε συμμάχους αναζητά το Καράκας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

«Απόβαση» Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για το αγροτικό στη Λάρισα

Στη Θεσσαλία περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο πανεθνικός διάλογος του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες στη Λάρισα. Ποιες προτάσεις θα παρουσιάσει για τον πρωτογενή τομέα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πέτυχε ένα ακόμη γκολ και ανάγκασε τον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Σύνταξη
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο