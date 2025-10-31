Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί σε φλεγόμενο διαμέρισμα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Αδιανόητη τραγωδία με κατάκοιτη ηλικιωμένη και ένα ακόμη κατάκοιτο άτομο, που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο σε διαμέρισμα στην οδό Χαλέπας στο Μασταμπά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τα θύματα βρέθηκαν σχεδόν απανθρακωμένα γι’ αυτό και τηρείται μικρή επιφύλαξη ως προς την ταυτοποίηση του δεύτερου νεκρού που φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο.

Ο συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 20.30, στην περιοχή του Μασταμπά για μια φωτιά σε σπίτι, όπως ανέφερε περίοικος.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, κάτι που τους εμπόδισε να διαφύγουν από οποιοδήποτε κίνδυνο, όχι μόνο τη φωτιά.

Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ήταν περίπου 85 ετών και βρέθηκε στο πάτωμα κοντά στο δεύτερο θύμα.

Ο άνδρας που βρέθηκε επίσης απανθρακωμένος, ήταν κατάκοιτος σε αναπηρικό κρεββάτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας.

Αυτό που ανέτρεψε το σκηνικό της τραγωδίας, ήταν η σακούλα που είχε το άτυχο θύμα στο κεφάλι, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές, καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε ένα απόλυτα φρικτό έγκλημα.

Στο σημείο της τραγωδίας, κλήθηκε και ασθενοφόρο που παρέλαβε και ένα 3ο άτομο περίπου 60 ετών. Πρόκειται για το γιό της ηλικιωμένης γυναίκας, Από τις έως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο πολύτραυματίας, πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία.

Το σώμα του προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες. Το ΕΚΑΒ επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου για να τον μεταφέρει εγκαίρως στο ΠΑΓΝΗ.

Το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμά του πρώτου ορόφου με τη χρήση σκάλας. Ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα. Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης και αδελφή του αυτόχειρα που μένει κοντά και έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.

Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν ωστόσο δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη βουτιά στο κενό

Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.