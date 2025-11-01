Σε φρικτό έγκλημα παραπέμπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στο Ηράκλειο για την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε φλεγόμενο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι μητέρα και γιος.

Το πρώτο στοιχείο που ανέτρεψε τις αρχικές εκτιμήσεις ήταν η σακούλα που είχε ο ένας νεκρός στο κεφάλι. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Η σήμανση σάρωσε τους χώρους του σπιτιού, ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί από την περίμετρο της οικίας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην εξώπορτα, στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ίχνη αίματος είχε και ένα σακουλάκι που βρέθηκε στην ταράτσα, στο σημείο απ’ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

Αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν μάταια να πείσουν τον 60χρονο να μη βουτήξει στο κενό

Ηράκλειο: Το χρονικό

Στην Π.Υ. σήμανε συναγερμός στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής. Όταν οι πυροσβέστες άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος του 1ου ορόφου, είδαν δύο απανθρακωμένα πτώματα. Στο δάπεδο κείτονταν η 85χρονη και στο κρεβάτι ο γιος της, ο οποίος ήταν κατάκοιτος έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα πολύ ταλαιπωρημένο, σχεδόν αποστεωμένο άνθρωπο.

Στο σημείο της τραγωδίας, κλήθηκε ασθενοφόρο που παρέλαβε ένα τρίτο άτομο περίπου 60 ετών και το μετέφερε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον άλλο γιο της ηλικιωμένης γυναίκας. Από τις έως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο πολυτραυματίας πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία και προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες.

Στην οικία όπου εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία έφτασε και ιατροδικαστής.

Κρίσιμη η κατάσταση του 60χρονου

Τον 60χρονο είχε απεγκλωβίσει η Πυροσβεστική λίγη ώρα νωρίτερα με τη χρήση σκάλας. Γείτονες του πρόσφεραν νερό, αλλά ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα. Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης και αδελφή του που μένει κοντά και έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.

Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον πείσουν να μη βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε αμέσως καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 άνδρες και τέσσερα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις.

Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.