# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 24.11.2025]
Ημερήσια 24 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 24.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εκμεταλλεύσου τις έντονες σκέψεις σου, προκειμένου να καταλήξεις με ευκολία στα καταλληλότερα συμπεράσματα. Κάνε και τις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλες τις καταστάσεις που σε ζορίζουν. Κατάλαβε πως κάποιες προσδοκίες που έχεις πρέπει να μείνουν πίσω.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να διαχωρίσεις τα σημαντικά από τα ασήμαντα, ώστε να ξέρεις από που πρέπει να το πιάσεις. Παράλληλα μην φοβηθείς να χαλαρώσεις λίγο εκεί, καθώς φαίνεται πως όλα βγαίνουν πιο smooth. Όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται πως και τα οικονομικά σου προχωράνε. Μην αφήνεις εκκρεμότητες ανοιχτές.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή κάποια έντονα συναισθήματα ίσως να έρθουν στην επιφάνεια σήμερα, θα σου πρότεινα να τα εξετάσεις προσεκτικά, ώστε να δεις τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο δύσκολα. Μπορείς να αποκοπείς εντελώς από τις καταστάσεις που σου δημιουργούν αυτή τη διάθεση και να επενδύσεις σε κάτι το αισιόδοξο και θετικό. Έτσι θα νιώσεις safe.

DON’TS: Μην παραμελείς τις συνήθειες που έχεις και σχετίζονται με τα οικονομικά, γιατί πώς έχεις προσδοκίες εκεί, αν δεν κάνεις κάτι για αυτές; Μη διστάσεις να εστιάσεις στα άτομα που σε καταλαβαίνουν και σε στηρίζουν, καθώς έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις κι εσύ λίγο καλύτερα. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη φοβάσαι να αναθερμάνεις την φλόγα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν καταλάβεις ότι κάποιες από τις επαφές σου δεν σε εξυπηρετούν πια, μπορείς άνετα να τις διακόψεις, έτσι; Ειδικά αν είναι με άτομα που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και βλέπεις ότι αυτό κάνει κακό στην ψυχολογία σου. Από την άλλη, μπορεί να έχουν αλλάξει τα θέλω σου ή οι προσδοκίες που έχεις για το μέλλον σου. Συζητήσέ το όμως πρώτα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα προκύψουν νέες γνωριμίες, κατά τις οποίες εσύ δεν πρέπει να είσαι ξινός. Γιατί; Γιατί ή που θα επωφεληθείς στον τομέα αυτόν ή που θα βρεις νέο γκομενάκι. Και τα δύο υπέρ σου είναι πάντως! Μην φοβηθείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο όσον αφορά τα οικονομικά. Μη διστάσεις να ανοιχτείς στα άτομα που εμπιστεύεσαι.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αν παρατηρήσεις καλύτερα τα πράγματα γύρω σου, τότε θα μπορέσεις εύκολα να πάρεις τις αποφάσεις που πρέπει σχετικά με τη δουλειά ή την καθημερινότητα. Το να έχεις στόχους δεν αρκεί. Αντιθέτως πρέπει να αφήσεις στην άκρη οποιαδήποτε από τις προσδοκίες σου βλέπεις ότι δεν προχωράει, καθώς μόνο έτσι θα εστιάσεις εκεί που πρέπει.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσουν την καλή διάθεσή σου. Ούτε και κάποιους συναδέλφους. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα άλλωστε! Στα ερωτικά, αν είσαι σε σχέση, προσπαθείς να επαναφέρεις το φλερτ, αλλά μάλλον δεν τα πας και πολύ καλά! Αν δεν είσαι σε σχέση, μη διστάσεις να δώσεις ευκαιρία στο φλερτ να ανθίσει.

Λέων

Λέων

DO’S: Εστίασε στα εμπόδια που δεν σε αφήνουν να χαρείς τις μικρές και απλές στιγμές ξεγνοιασιάς που προσφέρει η καθημερινότητά σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να περιορίσεις αυτή την αρνητική τους ισχύ. Πλάνα ή ιδέες που έμειναν μισές; Όπως και να έχει πάρε τις αποστάσεις σου από αυτά. Αλλά πρώτα απ’ όλα πάρτο απόφαση εσύ ο ίδιος

DON’TS: Μην κρατάς δίπλα σου άτομα που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στις ανάγκες σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να αλλάξεις τη ζωή σου και να προχωρήσεις μπροστά. Και με καλύτερη ψυχολογία, έτσι; Μη διστάσεις να ανανεώσεις την καθημερινότητα ή να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα στη δουλειά. Μην παραμελείς τα δικά σου άτομα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ξεκαθάρισε κάποια θέματα που σχετίζονται με το σπίτι ή και την οικογένεια. Αν κάτι δεν μπορεί να αλλάξει υπέρ σου, τότε αποφάσισε πως μάλλον ήρθε η στιγμή για να το διακόψεις, σωστά; Πάντως το να ζεις με την ελπίδα και την προσδοκία ότι κάτι θα αλλάξει μαγικά υπέρ σου, δεν θα σε πάει πολύ μακριά. Και σίγουρα όχι την ψυχολογία σου!

DON’TS: Μην αφήνεις πίσω τα θέλω σου και βρες τρόπους για να τα εκφράσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις πραγματικά. Μην αγνοείς το φλερτ που πλανάται στην ατμόσφαιρα, καθώς είναι κάτι που μπορεί να σε ανανεώσει και να σου φτιάξει τη διάθεση. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει και η διοργάνωση κάποιου ταξιδιού – έστω και μικρού.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σκέψου τις κινήσεις που θες να κάνεις. Για να μπορέσεις να τις εφαρμόσεις και μάλιστα με δυναμικό τρόπο, πρέπει να συμφιλιωθείς με την ιδέα του να αφήσεις στην άκρη κάποια κομμάτια που δεν σε ευνοούν. Πρέπει να ξεφύγεις κι από σκέψεις ή προσδοκίες που σου θολώνουν το μυαλό. Μοιράσου τις ιδέες σου και συζήτησε για τα οικονομικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου στους απέναντι. Μην αγνοείς το σπίτι και τον προσωπικό σου χώρο, καθώς πρέπει να τα περιποιηθείς και αφού την ολοκληρώσεις αυτή τη διαδικασία – γιατί όχι; – να χαλαρώσεις εκεί πέρα! Για να κερδίσεις όλα αυτά που θέλεις, μήπως πρέπει να γλυκάνεις λίγο; Λέω τώρα εγώ, μία ιδέα!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Κοίτα να είσαι συγκεκριμένος σε όσα λες, ώστε να μην μπορέσει κανείς να σου πει πως δήθεν δεν κατάλαβε καλά ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εστίασε στο πως μπορείς να αναπτύξεις πρακτικά κάποια δικά σου κομμάτια – ίσως λίγο πιο προσωπικά. Έτσι μόνο θα δεις τις επιθυμίες σου να προχωρούν μπροστά. Άντε μπας και πραγματοποιηθούν!

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να εξηγήσεις τα αυτονόητα, ειδικά αν αφορούν καταστάσεις που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση ή σου δημιουργούν ανασφάλειες. Αν τώρα δεν μπορείς να το γλιτώσεις, τότε μην κωλώσεις να πεις λίγα λόγια και σοφά και να καταστήσεις σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Όμως μην χάσεις την ψυχραιμία σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Κατάλαβε ότι κάποιες καταστάσεις δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά. Μπορεί ας πούμε κάτι να μη σε γεμίζει πια – ή ακόμα χειρότερα – να σου προκαλεί δυσφορία. Τι θα κάνεις; Φυσικά και θα αποκοπείς από αυτά! Κατάλαβε ότι και κάποιες από τις προσδοκίες που έχεις δεν πρόκειται να «δώσουν» ποτέ, άρα άφησέ τες στην άκρη.

DON’TS: Μη διστάσεις να μοιραστείς με τους δικούς σου ανθρώπους τα θέματα εκείνα που σε απασχολούν. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι αρνητικός στις συμβουλές που εκείνοι θα σου δώσουν, καθώς μπορεί και να σε βοηθήσουν αρκετά. Μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά, γιατί αυτές μπορεί και να τα ενισχύσουν.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Θες να κάνεις κάποιες αλλαγές, απλά πρέπει πρώτα να τις επεξεργαστείς προσεκτικά. Αυτό μπορείς να το κάνεις με εσωτερικό και βαθύ τρόπο μεν, αρκετά αισιόδοξο και θετικό δε. Ωστόσο για να μην υπάρξει κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο ή να σου κόψει τη φορά, θα σου πρότεινα να αφήσεις στην άκρη τις προσδοκίες που έχεις.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τις ιδέες που έχεις ούτε και το να επεξεργαστείς τα πρότζεκτ που δουλεύεις. Μην λειτουργείς συνεχώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν θα φέρει καινούργιες προτάσεις. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τα ερωτικά, ειδικά αν είσαι μόνος. Αν είσαι σε σχέση, μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι που θα σε φέρει πιο κοντά στο αμόρε.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Φέρε στο προσκήνιο της σκέψης σου τους στόχους που έχεις, αλλά δεν έχουν προχωρήσει. Έπειτα βρες τι πρέπει να αλλάξεις και πως μπορείς να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου, ώστε να έχεις το θετικό αποτέλεσμα που θες. Κάνε ένα ξεσκαρτάρισμα όσον αφορά τον φιλικό σου κύκλο, καθώς ίσως να δεν ταιριάζεις πια με όλους, σωστά

DON’TS: Μη διστάσεις να επανεξετάσεις ορισμένα ενδεχόμενα σχετικά με κάποιες παρελθοντικές καταστάσεις, καθώς ίσως πρέπει να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία εκεί. Ωστόσο χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για να το δεις αυτό, οπότε μην κωλώσεις να τον απαιτήσεις. Έτσι θα μπορέσεις και να χαλαρώσεις. Μην πεις «όχι» σε επαγγελματικές επαφές.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα θέματα που υπάρχουν εκεί και δημιουργούν εντάσεις. Αν μιλάμε για καταστάσεις και άτομα που δεν τα θέλεις άλλο, τότε πρέπει είτε να απομακρυνθείς μια και καλή είτε απλά να αναπροσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, καθώς μόνο αυτά είναι σοβαρά βήματα που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική.

DON’TS: Μη μένεις κολλημένος σε προσδοκίες που το μόνο που σου έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής είναι να θολώνουν την κρίση σου! Στα επαγγελματικά, μην υποχωρήσεις, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για να το κάνεις αυτό. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός, καθώς αυτό είναι που θα φέρει νέες γνωριμίες στη ζωή σου.

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
Βίντεο 23.11.25

Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις
Go Fun 22.11.25

Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις

Θρήνος στους ύκλους της βασιλικής μόδας μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολ Κοστέλο, του Ιρλανδού που διετέλεσε προσωπικός ενδυματολόγος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές
Προσοχή! 22.11.25

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη
Σκάνδαλα 22.11.25

Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη

Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο, έριξε αυλαία στην Μπανγκόκ με έναν θρίαμβο που ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και καταγγελίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
