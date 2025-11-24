DO’S: Αν καταλάβεις ότι κάποιες από τις επαφές σου δεν σε εξυπηρετούν πια, μπορείς άνετα να τις διακόψεις, έτσι; Ειδικά αν είναι με άτομα που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και βλέπεις ότι αυτό κάνει κακό στην ψυχολογία σου. Από την άλλη, μπορεί να έχουν αλλάξει τα θέλω σου ή οι προσδοκίες που έχεις για το μέλλον σου. Συζητήσέ το όμως πρώτα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα προκύψουν νέες γνωριμίες, κατά τις οποίες εσύ δεν πρέπει να είσαι ξινός. Γιατί; Γιατί ή που θα επωφεληθείς στον τομέα αυτόν ή που θα βρεις νέο γκομενάκι. Και τα δύο υπέρ σου είναι πάντως! Μην φοβηθείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο όσον αφορά τα οικονομικά. Μη διστάσεις να ανοιχτείς στα άτομα που εμπιστεύεσαι.