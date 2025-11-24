Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 24.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
- Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εκμεταλλεύσου τις έντονες σκέψεις σου, προκειμένου να καταλήξεις με ευκολία στα καταλληλότερα συμπεράσματα. Κάνε και τις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλες τις καταστάσεις που σε ζορίζουν. Κατάλαβε πως κάποιες προσδοκίες που έχεις πρέπει να μείνουν πίσω.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να διαχωρίσεις τα σημαντικά από τα ασήμαντα, ώστε να ξέρεις από που πρέπει να το πιάσεις. Παράλληλα μην φοβηθείς να χαλαρώσεις λίγο εκεί, καθώς φαίνεται πως όλα βγαίνουν πιο smooth. Όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται πως και τα οικονομικά σου προχωράνε. Μην αφήνεις εκκρεμότητες ανοιχτές.
Ταύρος
DO’S: Επειδή κάποια έντονα συναισθήματα ίσως να έρθουν στην επιφάνεια σήμερα, θα σου πρότεινα να τα εξετάσεις προσεκτικά, ώστε να δεις τι είναι αυτό που τα κάνει τόσο δύσκολα. Μπορείς να αποκοπείς εντελώς από τις καταστάσεις που σου δημιουργούν αυτή τη διάθεση και να επενδύσεις σε κάτι το αισιόδοξο και θετικό. Έτσι θα νιώσεις safe.
DON’TS: Μην παραμελείς τις συνήθειες που έχεις και σχετίζονται με τα οικονομικά, γιατί πώς έχεις προσδοκίες εκεί, αν δεν κάνεις κάτι για αυτές; Μη διστάσεις να εστιάσεις στα άτομα που σε καταλαβαίνουν και σε στηρίζουν, καθώς έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις κι εσύ λίγο καλύτερα. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη φοβάσαι να αναθερμάνεις την φλόγα.
Δίδυμοι
DO’S: Αν καταλάβεις ότι κάποιες από τις επαφές σου δεν σε εξυπηρετούν πια, μπορείς άνετα να τις διακόψεις, έτσι; Ειδικά αν είναι με άτομα που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και βλέπεις ότι αυτό κάνει κακό στην ψυχολογία σου. Από την άλλη, μπορεί να έχουν αλλάξει τα θέλω σου ή οι προσδοκίες που έχεις για το μέλλον σου. Συζητήσέ το όμως πρώτα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα προκύψουν νέες γνωριμίες, κατά τις οποίες εσύ δεν πρέπει να είσαι ξινός. Γιατί; Γιατί ή που θα επωφεληθείς στον τομέα αυτόν ή που θα βρεις νέο γκομενάκι. Και τα δύο υπέρ σου είναι πάντως! Μην φοβηθείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο όσον αφορά τα οικονομικά. Μη διστάσεις να ανοιχτείς στα άτομα που εμπιστεύεσαι.
Καρκίνος
DO’S: Αν παρατηρήσεις καλύτερα τα πράγματα γύρω σου, τότε θα μπορέσεις εύκολα να πάρεις τις αποφάσεις που πρέπει σχετικά με τη δουλειά ή την καθημερινότητα. Το να έχεις στόχους δεν αρκεί. Αντιθέτως πρέπει να αφήσεις στην άκρη οποιαδήποτε από τις προσδοκίες σου βλέπεις ότι δεν προχωράει, καθώς μόνο έτσι θα εστιάσεις εκεί που πρέπει.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσουν την καλή διάθεσή σου. Ούτε και κάποιους συναδέλφους. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα άλλωστε! Στα ερωτικά, αν είσαι σε σχέση, προσπαθείς να επαναφέρεις το φλερτ, αλλά μάλλον δεν τα πας και πολύ καλά! Αν δεν είσαι σε σχέση, μη διστάσεις να δώσεις ευκαιρία στο φλερτ να ανθίσει.
Λέων
DO’S: Εστίασε στα εμπόδια που δεν σε αφήνουν να χαρείς τις μικρές και απλές στιγμές ξεγνοιασιάς που προσφέρει η καθημερινότητά σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να περιορίσεις αυτή την αρνητική τους ισχύ. Πλάνα ή ιδέες που έμειναν μισές; Όπως και να έχει πάρε τις αποστάσεις σου από αυτά. Αλλά πρώτα απ’ όλα πάρτο απόφαση εσύ ο ίδιος
DON’TS: Μην κρατάς δίπλα σου άτομα που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στις ανάγκες σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να αλλάξεις τη ζωή σου και να προχωρήσεις μπροστά. Και με καλύτερη ψυχολογία, έτσι; Μη διστάσεις να ανανεώσεις την καθημερινότητα ή να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα στη δουλειά. Μην παραμελείς τα δικά σου άτομα.
Παρθένος
DO’S: Ξεκαθάρισε κάποια θέματα που σχετίζονται με το σπίτι ή και την οικογένεια. Αν κάτι δεν μπορεί να αλλάξει υπέρ σου, τότε αποφάσισε πως μάλλον ήρθε η στιγμή για να το διακόψεις, σωστά; Πάντως το να ζεις με την ελπίδα και την προσδοκία ότι κάτι θα αλλάξει μαγικά υπέρ σου, δεν θα σε πάει πολύ μακριά. Και σίγουρα όχι την ψυχολογία σου!
DON’TS: Μην αφήνεις πίσω τα θέλω σου και βρες τρόπους για να τα εκφράσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις πραγματικά. Μην αγνοείς το φλερτ που πλανάται στην ατμόσφαιρα, καθώς είναι κάτι που μπορεί να σε ανανεώσει και να σου φτιάξει τη διάθεση. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει και η διοργάνωση κάποιου ταξιδιού – έστω και μικρού.
Ζυγός
DO’S: Σκέψου τις κινήσεις που θες να κάνεις. Για να μπορέσεις να τις εφαρμόσεις και μάλιστα με δυναμικό τρόπο, πρέπει να συμφιλιωθείς με την ιδέα του να αφήσεις στην άκρη κάποια κομμάτια που δεν σε ευνοούν. Πρέπει να ξεφύγεις κι από σκέψεις ή προσδοκίες που σου θολώνουν το μυαλό. Μοιράσου τις ιδέες σου και συζήτησε για τα οικονομικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου στους απέναντι. Μην αγνοείς το σπίτι και τον προσωπικό σου χώρο, καθώς πρέπει να τα περιποιηθείς και αφού την ολοκληρώσεις αυτή τη διαδικασία – γιατί όχι; – να χαλαρώσεις εκεί πέρα! Για να κερδίσεις όλα αυτά που θέλεις, μήπως πρέπει να γλυκάνεις λίγο; Λέω τώρα εγώ, μία ιδέα!
Σκορπιός
DO’S: Κοίτα να είσαι συγκεκριμένος σε όσα λες, ώστε να μην μπορέσει κανείς να σου πει πως δήθεν δεν κατάλαβε καλά ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εστίασε στο πως μπορείς να αναπτύξεις πρακτικά κάποια δικά σου κομμάτια – ίσως λίγο πιο προσωπικά. Έτσι μόνο θα δεις τις επιθυμίες σου να προχωρούν μπροστά. Άντε μπας και πραγματοποιηθούν!
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να εξηγήσεις τα αυτονόητα, ειδικά αν αφορούν καταστάσεις που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση ή σου δημιουργούν ανασφάλειες. Αν τώρα δεν μπορείς να το γλιτώσεις, τότε μην κωλώσεις να πεις λίγα λόγια και σοφά και να καταστήσεις σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Όμως μην χάσεις την ψυχραιμία σου.
Τοξότης
DO’S: Κατάλαβε ότι κάποιες καταστάσεις δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά. Μπορεί ας πούμε κάτι να μη σε γεμίζει πια – ή ακόμα χειρότερα – να σου προκαλεί δυσφορία. Τι θα κάνεις; Φυσικά και θα αποκοπείς από αυτά! Κατάλαβε ότι και κάποιες από τις προσδοκίες που έχεις δεν πρόκειται να «δώσουν» ποτέ, άρα άφησέ τες στην άκρη.
DON’TS: Μη διστάσεις να μοιραστείς με τους δικούς σου ανθρώπους τα θέματα εκείνα που σε απασχολούν. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι αρνητικός στις συμβουλές που εκείνοι θα σου δώσουν, καθώς μπορεί και να σε βοηθήσουν αρκετά. Μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά, γιατί αυτές μπορεί και να τα ενισχύσουν.
Αιγόκερως
DO’S: Θες να κάνεις κάποιες αλλαγές, απλά πρέπει πρώτα να τις επεξεργαστείς προσεκτικά. Αυτό μπορείς να το κάνεις με εσωτερικό και βαθύ τρόπο μεν, αρκετά αισιόδοξο και θετικό δε. Ωστόσο για να μην υπάρξει κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο ή να σου κόψει τη φορά, θα σου πρότεινα να αφήσεις στην άκρη τις προσδοκίες που έχεις.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τις ιδέες που έχεις ούτε και το να επεξεργαστείς τα πρότζεκτ που δουλεύεις. Μην λειτουργείς συνεχώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν θα φέρει καινούργιες προτάσεις. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τα ερωτικά, ειδικά αν είσαι μόνος. Αν είσαι σε σχέση, μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι που θα σε φέρει πιο κοντά στο αμόρε.
Υδροχόος
DO’S: Φέρε στο προσκήνιο της σκέψης σου τους στόχους που έχεις, αλλά δεν έχουν προχωρήσει. Έπειτα βρες τι πρέπει να αλλάξεις και πως μπορείς να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου, ώστε να έχεις το θετικό αποτέλεσμα που θες. Κάνε ένα ξεσκαρτάρισμα όσον αφορά τον φιλικό σου κύκλο, καθώς ίσως να δεν ταιριάζεις πια με όλους, σωστά
DON’TS: Μη διστάσεις να επανεξετάσεις ορισμένα ενδεχόμενα σχετικά με κάποιες παρελθοντικές καταστάσεις, καθώς ίσως πρέπει να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία εκεί. Ωστόσο χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για να το δεις αυτό, οπότε μην κωλώσεις να τον απαιτήσεις. Έτσι θα μπορέσεις και να χαλαρώσεις. Μην πεις «όχι» σε επαγγελματικές επαφές.
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα θέματα που υπάρχουν εκεί και δημιουργούν εντάσεις. Αν μιλάμε για καταστάσεις και άτομα που δεν τα θέλεις άλλο, τότε πρέπει είτε να απομακρυνθείς μια και καλή είτε απλά να αναπροσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, καθώς μόνο αυτά είναι σοβαρά βήματα που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική.
DON’TS: Μη μένεις κολλημένος σε προσδοκίες που το μόνο που σου έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής είναι να θολώνουν την κρίση σου! Στα επαγγελματικά, μην υποχωρήσεις, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για να το κάνεις αυτό. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός, καθώς αυτό είναι που θα φέρει νέες γνωριμίες στη ζωή σου.
- Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
- Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Απολογισμός
- Κακοκαιρία: Προειδοποίηση για βροχές μεγάλης διάρκειας και ισχυρούς ανέμους – Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας
- Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
- Νίκολιτς: «Η απόδοση ήταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα – Βλέπουμε πρόοδο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις