Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, με αιχμή την οικονομία, εξαπέλυσαν στις παρεμβάσεις τους στο «MEGA Σαββατοκύριακο», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, καταγγέλλοντας το Μαξίμου ότι προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα «οικονομικού θαύματος» που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Παρά τις προσπάθειες του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου να υπερασπιστεί το κυβερνητικό αφήγημα, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης μίλησαν για καθηλωμένους μισθούς, άνιση ανάπτυξη, εκτίναξη έμμεσων φόρων και μια πολιτική που αφήνει την πλειοψηφία της κοινωνίας εκτεθειμένη.

Ειδικότερα ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος ανέφερε: «Ξεκινήσαμε ως τελευταίοι από την ΕΕ λόγω των μνημονίων για το μέσο διαθέσιμο εισόδημα. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει απόγνωση από το ράλι ανατιμήσεων αλλά υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν, που πρέπει να σκύψουμε πάνω τους ώστε να είναι εντός κοινωνίας. Υπάρχουν πολλοί που τα καταφέρνουν δύσκολα και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τα καταφέρνουν ευκολότερα. Δεν αμφισβητώ ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές. Ως κυβέρνηση έχουμε κάνει αρκετά πράγματα θεωρώ όμως ότι δεν κάναμε όλα όσα έπρεπε ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, το κάνουμε όμως τώρα. Ερχόμαστε τώρα, εκτός από την αύξηση των μισθών, μειώνουμε και την φορολογία που θα την δουν οι πολίτες στην τσέπη τους από τον Ιανουάριο. Το 2,7 δισ. ευρώ δεν είναι επιδοματική πολιτική, είναι μόνιμα μέτρα».

Πυρά κομμάτων για την οικονομία: «Βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Από την άλλη πλευρά ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα όλα αυτά τα χρόνια. Η χώρα μπήκε σε μία τροχιά αύξησης της ανάπτυξης, και οι μισθοί έμειναν καθηλωμένοι. Δεν είναι μια κυβέρνηση που μείωσε τους φόρους, αλλά μια κυβέρνηση που αύξησε τους φόρους πάρα πολύ. Και βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα. Οι λύσεις είναι να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, το 13ο μισθό, η επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα, η προστασία της 1ης κατοικίας και μέτρα για τους servicers».

Ο κ. Γαβρήλος σημείωσε πως «Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι οι χαμένοι αυτής της όποιας αναιμικής ανάπτυξης, που κυρίως στηρίζεται στα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης. Από το 2021-2025 έχουμε μία τεράστια αύξηση των έμμεσων φόρων κυρίως από το ΦΠΑ. Για το 2026 προβλέπεται αύξηση 1,6 δισ. για ΦΠΑ και 1,2 δισ. για φόρο εισοδήματος. Πρέπει να βρεθεί περισσότερος χώρος με φορολόγηση των τραπεζών, των μερισμάτων των μεγάλων επιχειρήσεων», είπε.

Για Τσίπρα και Σαμαρά

Ο κ. Γαβρήλος τόνισε παράλληλα ότι «Η πολυδιάσπαση της Κεντροαριστεράς δεν βοηθάει» και ότι «χρειάζεται πολιτικό σχέδιο και μια ηγεσία ώστε ο κόσμος να πειστεί ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση απέναντι στην ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμβάλει στην ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς». Σημείωσε δε πως ο Αλέξης Τσίπρας «είναι σημαντικός παράγοντας και επιταχυντής αυτών των εξελίξεων». Πρόσθεσε, πως «στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει μία μεγάλη Κεντροαριστερά και δημοκρατική παράταξη που πιστεύω ότι θα στηρίξει ο ελληνικός λαός απέναντι στην ΝΔ. Η ηγεσία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και θα εμπνεύσει τον κόσμο».

Τοποθετούμενος σχετικά ο κ. Σιμόπουλος, είπε ότι ο ίδιος ανήκει σε αυτούς που θεωρούν «ότι το κόμμα Τσίπρα θεωρώ ότι θα πάει καλά. Όχι να μας περάσει όμως». Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά είπε ότι, «θεωρώ ότι η θέση του είναι στη ΝΔ».

Από την πλευρά του ο Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι «Στην εναλλακτική λύση απέναντί στη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως η καλύτερη λύση. Η απάντηση του ποιον φοβάται η ΝΔ είναι καθαρή. Εμείς λέμε αυτόνομη πορεία με το ΠΑΣΟΚ».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA