16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Νοεμβρίου 2025 | 10:10

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Spotlight

Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να ασφυκτιούν από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την προσπάθεια να πείσει ότι μάχεται να λύσει ένα πρόβλημα που υφίσταται εδώ και χρόνια. Με τους μισθούς να μένουν καθηλωμένοι και τα βασικά έξοδα να κινούνται ανοδικά μήνα με τον μήνα, η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Από το κυβερνών κόμμα επαναλαμβάνουν τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό ως «ανάχωμα» στην τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Από την αντιπολίτευση ωστόσο  καταγγέλλουν ότι η κυβερνητική πολιτική πολιτική της δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη στη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Μιλώντας στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο ο βουλευτής ΝΔ Βασίλης Οικονόμου ανέφερε πως από την 1/1/2026 θα ενσωματωθούν οι ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση, καθώς και θα εφαρμοστούν «φοροελαφρύνσεις που θα ανακουφίσουν τους πολίτες». Όπως ανέφερε, αυτά τα μέτρα αφορούν μία ευρεία γκάμα εργαζομένων.

«Έχουμε τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Γίνονται πολλοί έλεγχοι. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που ακόμα ταλανίζει τη μέση οικογένεια, που απασχολεί πρωτίστως την κυβέρνησης και είναι εκεί που εστιάζουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε τις κινήσεις μας», είπε ο κ. Οικονόμου.

Πυρά της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια

Το ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τονίζοντας πως πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στην αγορά, η οποία είναι ασύδοτη και υπάρχουν ολιγοπώλια.

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το γεγονός ότι δίνει σχεδόν ένα καφέ τον μήνα στο 80% των φορολογουμένων. Θεωρεί ότι με πενιχρές αυξήσεις μπορεί να καταπολεμήσει το τέρας της ακρίβειας. Ότι δίνει είτε το έχει ήδη πάρει μέσα από φόρους είτε το «τρώει» η ακρίβεια», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη και συμπλήρωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν λαϊκίζει, δεν τάζει τα πάντα σε όλους. Έχουμε προτάξει λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη και με αυτή τη στρατηγική θα δικαιωθούμε. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνει φορέας πολιτικής αλλαγής. Θα μπορέσει να προτείνει μία εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Το δίλημμα ‘Μητσοτάκης ή χάος’ είναι ψευδεπίγραφο δίλημμα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ  σημείωσε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.

«Ακούμε τα ίδια από την κυβέρνηση για τα ίδια. Παίρνει μέτρα, μειώνει φόρους, αυξάνει μισθούς, η ακρίβεια παραμένει. Το κορυφαίο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η ακρίβεια. Δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να αντιμετωπίσει το κόστος της ζωής που αφορά τα ενοίκια που είναι στον Θεό, το ηλεκτρικό ρεύμα και το σούπερ μάρκετ», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. «Αυτό που λέει η κυβέρνηση δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει αντανάκλαση στην τσέπη των πολιτών, γιατί δεν είναι δομικά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Πρέπει να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, δώστε 13ο και 14ο μισθό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει νομοθετική πρόταση για να υπάρξει μία άμεση βελτίωση», συμπλήρωσε.

Για τις ανησυχίες Τασούλα και τις συνεργασίες

Αναφορά έγινε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανησυχεί για τον κίνδυνο ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές και επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, στοιχείο που συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων.

Ο Βασίλης Οικονόμου είπε: «Όταν έχει αγωνίες σημαίνει ότι βλέπει κάτι θολό μπροστά του και η πολιτική τάξη της χώρας πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα και τα πράγματα βαίνουν σε σταθερότητα. Εάν είναι καλή η κακή η πολιτική, θα τη βαθμολογήσει ο λαός στις εκλογές». Και συνέχισε:

«Με την πρώτη εκλογή μπορεί να μη βγάλουμε αυτοδυναμία. Εάν δεν βγάλουμε αυτοδυναμία και με δεύτερη εκλογή, πιθανό να πάμε σε κυβερνητική συνεργασία», συμπλήρωσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση ανασύνταξης»

Στο μεταξύ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση που έχει κλείσει τα εσωκομματικά του ζητήματα και είναι σε φάση ανασύνταξης του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέμα αξιοπιστίας, μετά από δύο εκλογικές ήττες, την παραίτηση Τσίπρα, την περιπέτεια Κασσελάκη, τη διάσπαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αυτό που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να πούμε στον κόσμο ότι είμαστε εδώ για τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα και ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε για την ενότητα της προοδευτικής παράταξης».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού
Ελληνική οικονομία 16.11.25

Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού

Πώς η μείωση του πληθυσμού περιορίζει το εργατικό δυναμικό και το παραγώμενο εισόδημα, με παράλληλη αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία και την πραγματική οικονομία

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
Μπάσκετ 16.11.25

Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)

Οι διαιτητές του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… πήρε πάνω του.

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Η ανανέωσή του κρίνει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν καθώς το μέλλον του Βαλβέρδε επηρεάζει μεταγραφές, ανανεώσεις και το συνολικό πλάνο ενός συλλόγου που ζει ξανά μεταξύ La Liga και Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

