Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να ασφυκτιούν από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την προσπάθεια να πείσει ότι μάχεται να λύσει ένα πρόβλημα που υφίσταται εδώ και χρόνια. Με τους μισθούς να μένουν καθηλωμένοι και τα βασικά έξοδα να κινούνται ανοδικά μήνα με τον μήνα, η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Από το κυβερνών κόμμα επαναλαμβάνουν τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό ως «ανάχωμα» στην τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Από την αντιπολίτευση ωστόσο καταγγέλλουν ότι η κυβερνητική πολιτική πολιτική της δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη στη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Μιλώντας στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο ο βουλευτής ΝΔ Βασίλης Οικονόμου ανέφερε πως από την 1/1/2026 θα ενσωματωθούν οι ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση, καθώς και θα εφαρμοστούν «φοροελαφρύνσεις που θα ανακουφίσουν τους πολίτες». Όπως ανέφερε, αυτά τα μέτρα αφορούν μία ευρεία γκάμα εργαζομένων.

«Έχουμε τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Γίνονται πολλοί έλεγχοι. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που ακόμα ταλανίζει τη μέση οικογένεια, που απασχολεί πρωτίστως την κυβέρνησης και είναι εκεί που εστιάζουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε τις κινήσεις μας», είπε ο κ. Οικονόμου.

Πυρά της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια

Το ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τονίζοντας πως πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στην αγορά, η οποία είναι ασύδοτη και υπάρχουν ολιγοπώλια.

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το γεγονός ότι δίνει σχεδόν ένα καφέ τον μήνα στο 80% των φορολογουμένων. Θεωρεί ότι με πενιχρές αυξήσεις μπορεί να καταπολεμήσει το τέρας της ακρίβειας. Ότι δίνει είτε το έχει ήδη πάρει μέσα από φόρους είτε το «τρώει» η ακρίβεια», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη και συμπλήρωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν λαϊκίζει, δεν τάζει τα πάντα σε όλους. Έχουμε προτάξει λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη και με αυτή τη στρατηγική θα δικαιωθούμε. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνει φορέας πολιτικής αλλαγής. Θα μπορέσει να προτείνει μία εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Το δίλημμα ‘Μητσοτάκης ή χάος’ είναι ψευδεπίγραφο δίλημμα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.

«Ακούμε τα ίδια από την κυβέρνηση για τα ίδια. Παίρνει μέτρα, μειώνει φόρους, αυξάνει μισθούς, η ακρίβεια παραμένει. Το κορυφαίο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η ακρίβεια. Δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να αντιμετωπίσει το κόστος της ζωής που αφορά τα ενοίκια που είναι στον Θεό, το ηλεκτρικό ρεύμα και το σούπερ μάρκετ», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. «Αυτό που λέει η κυβέρνηση δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει αντανάκλαση στην τσέπη των πολιτών, γιατί δεν είναι δομικά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Πρέπει να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, δώστε 13ο και 14ο μισθό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει νομοθετική πρόταση για να υπάρξει μία άμεση βελτίωση», συμπλήρωσε.

Για τις ανησυχίες Τασούλα και τις συνεργασίες

Αναφορά έγινε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανησυχεί για τον κίνδυνο ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές και επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, στοιχείο που συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων.

Ο Βασίλης Οικονόμου είπε: «Όταν έχει αγωνίες σημαίνει ότι βλέπει κάτι θολό μπροστά του και η πολιτική τάξη της χώρας πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα και τα πράγματα βαίνουν σε σταθερότητα. Εάν είναι καλή η κακή η πολιτική, θα τη βαθμολογήσει ο λαός στις εκλογές». Και συνέχισε:

«Με την πρώτη εκλογή μπορεί να μη βγάλουμε αυτοδυναμία. Εάν δεν βγάλουμε αυτοδυναμία και με δεύτερη εκλογή, πιθανό να πάμε σε κυβερνητική συνεργασία», συμπλήρωσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση ανασύνταξης»

Στο μεταξύ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση που έχει κλείσει τα εσωκομματικά του ζητήματα και είναι σε φάση ανασύνταξης του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέμα αξιοπιστίας, μετά από δύο εκλογικές ήττες, την παραίτηση Τσίπρα, την περιπέτεια Κασσελάκη, τη διάσπαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αυτό που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να πούμε στον κόσμο ότι είμαστε εδώ για τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα και ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε για την ενότητα της προοδευτικής παράταξης».