23.11.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Δεν είναι ματς: Σταμάτα να κρατάς «σκορ» στη σχέση σου
23 Νοεμβρίου 2025

Δεν είναι ματς: Σταμάτα να κρατάς «σκορ» στη σχέση σου

Καλή η... δικαιοσύνη σε μια σχέση, αλλά με μέτρο. Δεν είναι αγώνας για να κρατάς σκορ - σύμφωνα με τους ερευνητές.

Για κάποιους ανθρώπους, η σχέση πρέπει να λειτουργεί με τη λογική «σου δίνω, μου δίνεις». Μια τέτοια νοοτροπία δεν είναι απαραίτητα προβληματική από μόνη της, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο άνισες είναι καμιά φορά οι σχέσεις. Όμως, στην προσπάθεια να υπάρξει περισσότερη ισότητα, μήπως μερικά ζευγάρια έχουν αρχίσει να «κρατούν σκορ» μεταξύ τους;

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Social Psychology Bulletin, φαίνεται πως αυτό συμβαίνει. Οι ερευνητές παρακολούθησαν πάνω από 7.000 ζευγάρια σε διάστημα 13 ετών. Σε κάθε φάση, αξιολογούσαν το πόσο ικανοποιημένοι ήταν οι σύντροφοι από τη σχέση τους, αλλά και το πόσο ισχυρή ήταν η «τάση ανταλλαγής» του καθενός, δηλαδή, η ροπή να μετρούν ποιος δίνει και ποιος παίρνει.

Δύο είδη σχέσεων

Υπάρχουν δύο βασικά είδη σχέσεων. Αυτές είναι οι:

  • Κοινοτικές σχέσεις. Οι σύντροφοι δίνουν και προσφέρουν χωρίς να «κρατούν λογαριασμό». Δεν ενεργούν με σκοπό να πάρουν αντάλλαγμα, αλλά επειδή νοιάζονται. Αν, για παράδειγμα, ο ένας φτιάξει δείπνο, δεν μετράει πόσες φορές μαγείρεψε ο άλλος την περασμένη εβδομάδα.
  • Σχέσεις ανταλλαγής. Λειτουργούν πιο «επαγγελματικά». Οι σύντροφοι είναι προσεκτικοί στο ποιος έκανε τι και περιμένουν αναγνώριση ή ανταπόδοση. Κρατούν -έστω νοερά- έναν «ισολογισμό» από χάρες και οφειλές.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ανήκουν απόλυτα στη μία ή την άλλη κατηγορία. Συνήθως κινούνται μεταξύ των δύο, ανάλογα με τη φάση ή τις συνθήκες. Φαίνεται πως υπάρχουν, κατά βάση, 2 λόγοι για τους οποίους καλό θα ήταν να μην επιλέγουμε μια σχέση ανταλλαγής. Αυτοί ειναι οι ακόλουθοι:

1. Η νοοτροπία του «κρατάμε λογαριασμό» βάζει τις σχέσεις σε κίνδυνο

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ξεκάθαρα ότι όταν ένας από τους δύο συντρόφους αυξάνει τη νοοτροπία ανταλλαγής, η ικανοποίηση από τη σχέση μειώνεται και μάλιστα όχι προσωρινά. Ακόμα και δύο χρόνια αργότερα, οι σχέσεις παρέμεναν λιγότερο ικανοποιητικές.

Αυτό σημαίνει πως το να «κρατάμε σκορ» έχει μακροχρόνια αρνητική επίδραση στη δυναμική του ζευγαριού. Δεν είχε σημασία αν και οι δύο είχαν παρόμοια στάση, ακόμα κι αν μόνο ο ένας «κρατούσε λογαριασμό», η σχέση συνολικά γινόταν πιο δυσλειτουργική.

Ενδιαφέρον είναι ότι το αντίθετο δεν ισχύει. Η δυσαρέσκεια δεν οδηγεί απαραίτητα στο να αρχίσει κάποιος να «κρατά σκορ». Αντίθετα, το σκορ φέρνει τη δυσαρέσκεια, όχι το αντίστροφο. Δηλαδή, δεν είναι απλώς σύμπτωμα μιας προβληματικής σχέσης, αλλά παράγοντας που δημιουργεί πρόβλημα.

Στην πράξη, αυτό έχει απόλυτη λογική. Αν ο ένας θυμίζει συνεχώς ποιος έβαλε πλυντήριο, ποιος πήγε στο σουπερμάρκετ ή ποιος πληρώνει περισσότερα, η σχέση μετατρέπεται σε ανταγωνισμό και όχι σε συνεργασία. Με τον καιρό, κάθε μικρό «καρφί» για το ποιος κάνει περισσότερα γίνεται πηγή έντασης και κούρασης.

2. Τα περισσότερα ζευγάρια εγκαταλείπουν αυτή τη νοοτροπία ωριμάζοντας

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νέα είναι καλά. Καθώς οι σχέσεις ωριμάζουν, οι περισσότεροι σύντροφοι παύουν να «κρατούν σκορ». Όσο περισσότερο είναι μαζί, τόσο λιγότερο περιμένουν «ανταπόδοση» για κάθε μικρή πράξη. Με απλά λόγια, ίσως να μαθαίνουν ότι η αγάπη λειτουργεί καλύτερα όταν σταματήσει κάποιος να μετρά.

Ωστόσο, δεν καταφέρνουν να το κάνουν όλοι με την ίδια ταχύτητα. Όσοι συνεχίζουν να απαιτούν «δικαιοσύνη» σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, τείνουν να γίνονται πιο δυστυχισμένοι. Και αυτό γιατί το συνεχές μέτρημα του «ποιος κάνει τι» διαλύει το πνεύμα γενναιοδωρίας πάνω στο οποίο «χτίζονται» οι υγιείς σχέσεις. Όσο περισσότερο διατηρείται αυτή η στάση, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να επανέλθει η ζεστασιά και ο αυθορμητισμός που το… σκορ σταδιακά εξαφανίζει.

* Πηγή: Vita

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Που κρύβεται η μακροζωία;
22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
23.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
23.11.25

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
