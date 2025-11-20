Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Σχέση: Είναι η αγάπη αρκετή;
20 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Σχέση: Είναι η αγάπη αρκετή;

Φτάνει μόνο η αγάπη για να κρατήσει δύο ανθρώπους μαζί; Η επιστήμη έχει την απάντηση.

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Η αγάπη που επιβιώνει δεν είναι αυτή που μένει αμετάβλητη, αλλά αυτή που μαθαίνει να προσαρμόζεται. Οι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι αυτό που καθορίζει τη διάρκεια και την ποιότητα μιας σχέσης δεν είναι η ένταση των συναισθημάτων, αλλά οι δεξιότητες, οι προσδοκίες και οι επιλογές που φέρνουν δύο άνθρωποι μέσα στον γάμο τους. Κι όμως, όταν ένας γάμος διαλύεται, οι περισσότεροι εξακολουθούν να επικαλούνται «την απώλεια της αγάπης» ή «την ασυμβατότητα» ως αιτία.

Η αγάπη είναι το θεμέλιο, αλλά αυτό που κρατά το «οικοδόμημα» όρθιο είναι οι συνήθειες, η επικοινωνία και η καθημερινή φροντίδα. Ή, όπως έγραφε ο ψυχολόγος Έριχ Φρομ: «Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Είναι πράξη. Είναι η ικανότητα να αγαπάς, όχι η τύχη να αγαπηθείς».

Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται από αγάπη

Όλοι φανταζόμαστε τον γάμο μέσα από ροζ γυαλιά: δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, μοιράζονται τη ζωή τους και πορεύονται μαζί. Αυτό που δεν περιλαμβάνει η ρομαντική εικόνα είναι η αναπόφευκτη σύγκρουση.

Περίπου το 69% των συζυγικών προβλημάτων είναι «μόνιμα». Δεν μπορούν να λυθούν οριστικά, αλλά εμφανίζονται ξανά και ξανά με τον χρόνο. Για παράδειγμα, ο ένας μπορεί να είναι πρωινός τύπος, ενώ ο άλλος ξενύχτης. Ο ένας να θέλει να αποταμιεύει, ο άλλος να επενδύει σε εμπειρίες.

Τα ζευγάρια που θεωρούν πως «αν αγαπιόμαστε, δεν θα τσακωνόμαστε» προετοιμάζονται για απογοήτευση. Αντίθετα, τα πιο ανθεκτικά ζευγάρια δεν αποφεύγουν τη σύγκρουση, την αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Δεν υποτιμούν τον άλλον για να «κερδίσουν». Η έρευνα ονομάζει αυτή τη δεξιότητα «conflict management», διαχείριση, όχι εξάλειψη, των διαφορών.

Η ωριμότητα δεν φαίνεται από το πόσο διαφωνείτε, αλλά από το πώς διαφωνείτε, αν δηλαδή διατηρείται η αξιοπρέπεια και η συναισθηματική ασφάλεια και των δύο. Η σύγκρουση, όσο κι αν φαίνεται απειλητική, είναι συχνά το μέσο μέσα από το οποίο αναπτύσσεται η οικειότητα.

Ο γάμος δεν είναι μία απόφαση, είναι χίλιες μικρές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Psychological Inquiry έδειξε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν βλέπουν τον γάμο ως κοινωνική ή συναισθηματική ένωση, αλλά ως μέσο προσωπικής ολοκλήρωσης.

Περιμένουν από τον/την σύντροφό τους να είναι φίλος, συνεργάτης, ψυχοθεραπευτής, συνοδοιπόρος, συμπαραστάτης. Η επιθυμία αυτή είναι ανθρώπινη, αλλά και εξαντλητική. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις πτυχές των αναγκών ενός άλλου. Όταν οι προσδοκίες αυτές δεν εκπληρώνονται, η σχέση αρχίζει να «ραγίζει».

Η σταθερότητα ενός γάμου δεν εξαρτάται, λοιπόν, από το πόσο «ταιριαστοί» είστε, αλλά από το αν είστε πρόθυμοι να προσπαθείτε καθημερινά. Η πραγματική δέσμευση βρίσκεται στις εκατοντάδες μικρές αποφάσεις που παίρνετε κάθε μέρα:

  • να ακούσετε προσεκτικά όταν ο άλλος μιλά,

  • να αφήσετε το κινητό σας στο τραπέζι για να δείξετε προσοχή,

  • να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού χωρίς να σας ζητηθεί,

  • να δείξετε τρυφερότητα όταν είστε κουρασμένοι,

  • να ζητήσετε συγγνώμη,

  • να στηρίξετε τον άλλον σε μια δύσκολη στιγμή.

Όπως τονίζουν οι σύγχρονοι ερευνητές, ο γάμος δεν είναι τίτλος, είναι συμπεριφορά. Δεν «έχεις» έναν καλό γάμο, είσαι ένας καλός σύντροφος μέσα σε αυτόν.

Plus
Ο Γιάννης Μπουραζάνας μάς μιλά για τον «Μισάνθρωπο» και το πως η ιστορία του Αλσέστ «καθρεφτίζεται» στο σήμερα
Plus 19.11.25

Ο Γιάννης Μπουραζάνας μάς μιλά για τον «Μισάνθρωπο» και το πως η ιστορία του Αλσέστ «καθρεφτίζεται» στο σήμερα

«Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου είναι ένα δεικτικό σχόλιο για την υποκρισία της κοινωνίας και την ίδια στιγμή στηλιτεύει μοναδικά τα-αέναα- ελαττώματα των ανθρώπων. Μια έμμετρη κωμωδία σε πέντε πράξεις που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1666 και όμως, τόσους αιώνες μετά, παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Η «μαγεία» της Αλεξάνδρειας φώτισε το Παλλάς – Ένα θεατρικό ταξίδι δυόμισι ωρών
Plus 19.11.25

Η «μαγεία» της Αλεξάνδρειας φώτισε το Παλλάς – Ένα θεατρικό ταξίδι δυόμισι ωρών

Φεύγοντας από το Παλλάς, έχεις την αίσθηση πως η παράσταση δεν τελείωσε· πως η Αλεξάνδρεια έμεινε να φωτίζει κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού, όπως ο παλιός Φάρος της πόλης φωτίζει στα ποιήματα του Καβάφη

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό ενώ έκανε λόγο και για «παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του Εμπαπέ

Βάιος Μπαλάφας
Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους
Στο πάρκο Ελευθερίας 20.11.25

Στις 14:30 η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Πλήθος κόσμου –συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί συνοδοιπόροι από όλη τη μακρά του διαδρομή– αναμένεται να παρευρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να φτιάξει «πράσινο φραπέ», αλλά δεν του βγήκε – Σήμερα τα σπουδαία

Μια μέρα πριν βρεθούν ενώπιον της εξεταστικής οι γαλάζιοι «Χασάπης» και «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να εμπλέξει το ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο μέσω του μάρτυρα Σ. Τζεδάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα
Ελλάδα 20.11.25

Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Στο ΜΟΔ Γιαννιτσών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος σε λούνα παρκ όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή ένας 19χρονος

Σύνταξη
Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών
Οικονομία 20.11.25

Δυσεύρετα τα ακίνητα: Μειώνονται οι αγγελίες ενοικίασης, συνεχίζεται το ράλι τιμών

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από αγγελίες, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, στις περισσότερες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατηρείται πτώση του αποθέματος ενοικιαζόμενων ακινήτων

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
