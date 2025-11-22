Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών στο Βιετνάμ, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 13 ανθρώπων.

Το νότιο και κεντρικό τμήμα της ασιατικής χώρας πλήττονται από αδιάκοπες βροχοπτώσεις από τα τέλη Οκτωβρίου, που προκάλεσαν κατ’ επανάληψη πλημμύρες ενώ βύθισαν στα νερά τουριστικούς προορισμούς και ιστορικές τοποθεσίες.

Several people were killed as historic floods battered central Vietnam, triggering landslides and mass evacuations. pic.twitter.com/42bmqV6NBT — DW News (@dwnews) November 22, 2025

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Κυριακή σε έξι επαρχίες, κυρίως στην Ντακ Λακ, η οποία θρηνεί πάνω από 20 θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Χθες, διασώστες συνέχιζαν να προσφέρουν βοήθεια σε κατοίκους που είχαν βρει καταφύγιο σε δέντρα ή πάνω σε σκεπές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παρά την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων, αρκετοί δρόμοι συνεχίζουν να είναι σήμερα αδιάβατοι και περίπου 300.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα, ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Vietnam is facing one of the biggest natural disasters in recent decades. Floodwaters submerged all houses,many people died.During this time, sometimes being alive is lucky.There are villages that were swept away by floods,causing hundreds of deaths.We are so small before nature. pic.twitter.com/lkuy6b3p02 — Jun Ying ⛩ (@junying_vn) November 22, 2025

Την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Οκτωβρίου, οι φυσικές καταστροφές άφησαν πίσω τους 279 νεκρούς ή αγνοούμενους στο Βιετνάμ και προκάλεσαν ζημιές αξίας άνω των 2 δισεκ. δολαρίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Στη χώρα σημειώνονται συνήθως ισχυρές βροχοπτώσεις μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο καταστροφικά, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.