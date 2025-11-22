Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4

«Τέσσερα στα τέσσερα» στο πρωτάθλημα για την ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 7-0 τον Εθνικό στο Β’ Δημοτικό γήπεδο Ταύρου «Χ. Παυλίδης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, συνεχίζοντας έτσι νικηφόρα την πορεία τους.

Τα κορίτσια των Πειραιωτών κυριάρχησαν απόλυτα στην έδρα του Εθνικού, «έκλεισαν» με 4-0 το ημίχρονο και έφτασαν άνετα στην επικράτηση, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα! Υπενθυμίζεται ότι κατά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, είχαν επικρατήσει με διψήφια διαφορά επί των αντιπάλων τους, με 10-0 σε όλες τις περιπτώσεις!

ΟΟλυμπιακός ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στο ματς και μόλις στο 3ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (0-1), με κεφαλιά της Πελεκούδα. Στο 13ο λεπτό, η Βενιαμίν διπλασίασε τα τέρματα (0-2) των «ερυθρόλευκων», ενώ «χτύπησε» δύο ακόμα φορές (31’, 35’), πετυχαίνοντας χατ-τρικ, για το 4-0 του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 63’, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στο 5-0, με ωραίο γκολ της Λόγου, με την Τζανή να «γράφει» το 6-0, στο 75ο λεπτό. Στην επόμενη επίθεση (76’), ο Ολυμπιακός «βρήκε» ξανά δίχτυα, με την Πελεκούδα, για το τελικό 7-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Τρυγούτη, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Δημητρίου).

«Κυριαρχικό ποδόσφαιρο»

Μιλώντας για τη νέα νίκη της ομάδας της, η 20χρονη επιθετικός του Ολυμπιακού, Νάγια Βενιαμίν ανέφερε τα εξής: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη σημερινή νίκη της ομάδας μου. Παίξαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και καταφέραμε να πάρουμε μια μεγάλη νίκη, σε ένα ντέρμπι με τον Εθνικό. Εύχομαι να συνεχίσουμε με νίκες και σκληρή δουλειά, ώστε να φτάσουμε όλο και πιο κοντά στον στόχο που έχουμε θέσει για φέτος. Σήμερα, κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα και συνεχίζουμε έτσι».