Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επικράτησε εύκολα με 10-0 της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα.
- Τρόμος στη Λάρισα: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας - Μία γυναίκα τραυματίστηκε
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
- Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
«Δύο στα δύο» στο πρωτάθλημα για την ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού! Οι ερυθρόλευκες νίκησαν εύκολα με 10-0 την Διεθνή Ακαδημία 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τέσσερα γκολ.
Στο πρώτο επίσημο εντός έδρας ματς της ιστορίας τους, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν απόλυτα της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ, με επιθετικό ποδόσφαιρο, αφού προηγήθηκαν με 6-0 στο ημίχρονο και πέτυχαν τέσσερα ακόμα τέρματα στο δεύτερο, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα.
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 3ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (1-0), με την Γιάννου. Τρία λεπτά μετά, η Βενιαμίν διπλασίασε τα γκολ (2-0) τους Πειραιώτες, ενώ «χτύπησε» δύο ακόμη φορές (20′, 23′), για το 3-0 και 4-0.
Στο 31ο λεπτό, η Μισιρλή «έγραψε» το 5-0, ενώ η Μυλωνά διαμόρφωσε το 6-0 του ημιχρόνου, μετά από εκτέλεση κόρνερ (40′). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με την Βενιαμίν να πετυχαίνει το τέταρτο προσωπικό της τέρμα (7-0), στο 53ο λεπτό, ενώ η Τζανή (61′) ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 8-0. Οι Τρυγούτη και Σιαπλαούρα πέτυχαν τα δύο τελευταία γκολ (67′, 77′), για το τελικό 10-0 των «ερυθρόλευκων».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Βαλκάνη, Δημητρίου, Φεγγούλη, Τρυγούτη).
- Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού
- Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική – Ανησυχούν οι κάτοικοι [βίντεο]
- Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
- Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας
- Ισοπαλία στο ντέρμπι Αναγέννησης Καρδίτσας – Ηρακλή (1-1) – Νίκη με ανατροπή για τον Πανιώνιο (1-2)
- 66ο ΦΚΘ: Τα highlights των πρώτων ημερών του Φεστιβάλ – πέρα από τις ταινίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις