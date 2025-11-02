Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

«Δύο στα δύο» στο πρωτάθλημα για την ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού! Οι ερυθρόλευκες νίκησαν εύκολα με 10-0 την Διεθνή Ακαδημία 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τέσσερα γκολ.

Στο πρώτο επίσημο εντός έδρας ματς της ιστορίας τους, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν απόλυτα της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ, με επιθετικό ποδόσφαιρο, αφού προηγήθηκαν με 6-0 στο ημίχρονο και πέτυχαν τέσσερα ακόμα τέρματα στο δεύτερο, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 3ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (1-0), με την Γιάννου. Τρία λεπτά μετά, η Βενιαμίν διπλασίασε τα γκολ (2-0) τους Πειραιώτες, ενώ «χτύπησε» δύο ακόμη φορές (20′, 23′), για το 3-0 και 4-0.

Στο 31ο λεπτό, η Μισιρλή «έγραψε» το 5-0, ενώ η Μυλωνά διαμόρφωσε το 6-0 του ημιχρόνου, μετά από εκτέλεση κόρνερ (40′). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με την Βενιαμίν να πετυχαίνει το τέταρτο προσωπικό της τέρμα (7-0), στο 53ο λεπτό, ενώ η Τζανή (61′) ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 8-0. Οι Τρυγούτη και Σιαπλαούρα πέτυχαν τα δύο τελευταία γκολ (67′, 77′), για το τελικό 10-0 των «ερυθρόλευκων».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Βαλκάνη, Δημητρίου, Φεγγούλη, Τρυγούτη).