Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών

Ιστορία έγραψε την Κυριακή (12/10), η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού! Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ιστορίας τους, οι «ερυθρόλευκες» διέλυσαν με 10-0 τον Εθνικό Καλαμάτας εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής. Κορυφαίες για τις νικήτριες ήταν οι Βενιαμίν (4 γκολ) και Λόγου (4 ασίστ, 1 γκολ).

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ (0-1) με το ιστορικό πρώτο τέρμα της Ματζάνα, κυριάρχησε απόλυτα στο Δημοτικό γήπεδο Ασπροχώματος, έπαιξε απολαυστικό ποδόσφαιρο και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη και στους τρεις βαθμούς, μετρώντας και τρία δοκάρια!

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός πέτυχε το πρώτο γκολ της ιστορίας του, στο 9ο λεπτό, με κεφαλιά της Ματζάνα, με την Βενιαμίν να «βρίσκει» δίχτυα τρεις φορές στη συνέχεια (18’, 32’, 34’), για το 4-0 του ημιχρόνου.

Στο 55ο λεπτό του δεύτερου μέρους, η Μισιρλή «έγραψε» το 5-0, με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο 6-0, με το τέταρτο προσωπικό γκολ της Βενιαμίν (64’). Στο 69ο λεπτό, η Λόγου έκανε το 7-0, ενώ δύο λεπτά μετά (71’), η Τζανή σκόραρε και αυτή, για το 8-0. Η Γιάννου, η οποία πέρασε αλλαγή στο 72ο λεπτό, πέτυχε δύο τέρματα (81’, 88’), διαμορφώνοντας το τελικό 10-0.

Η ιστορική πρώτη σύνθεση του Ολυμπιακού:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μαντζακοπούλου, Μισιρλή (Βαλκάνη 72’), Ματζάνα, Μυλωνά, Ξυλούρη (Σιαπλαούρα 67’), Ιωαννίδη, Πελεκούδα (Γιάννου 72’), Λόγου, Τζανή (Τριγούτη 72’), Φεγγούλη, Βενιαμίν (Δημητρίου 67’)

«Ιστορικό παιχνίδι, επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Τάσος Φλέγγας, δήλωσε τα εξής μετά το ματς: «Ηταν ένα ιστορικό παιχνίδι. Είναι χαρά μας που ήμασταν μέλος σε αυτό το πρώτο ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο επίσημο του τμήματος. Σίγουρα, είμαστε χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς, στόχος μας είναι να παίζουμε πειστικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό και επιθετικό. Νομίζω, σήμερα, τα είχαμε σε αρκετά καλό βαθμό. Σίγουρα, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες μου τις παίκτριες και γενικά, να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Η στήριξη είναι τεράστια και μπορώ κάνω πράξη το έργο μου πολύ πιο εύκολα».

Νάγια Βενιαμίν: «Ιστορικό παιχνίδι. Καταφέραμε και πήραμε τη νίκη με 0-10. Είμαι πολύ χαρούμενη για την ομάδα μου. Καταφέραμε και βάλαμε 10 όμορφα γκολ, παίξαμε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικές και δείξαμε τι σημαίνει να είσαι Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο».