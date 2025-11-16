Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»
Ασταμάτητη είναι η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, με τις «ερυθρόλευκες» να πετυχαίνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους με... διψήφια διαφορά, επικρατώντας της Ακαδημίας Βαλμπουενά με 10-0, για το 3/3 στην Γ' Εθνική.
Το 3/3 στο πρωτάθλημα πέτυχε η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 10-0 της Αθλητικής Ακαδημίας 28Β (Valbuena Academy), ως φιλοξενούμενες στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 3η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο (0-9).
*Πριν από την έναρξη του ματς, οι αθλήτριες του Θρύλου πρόσφεραν μία φανέλα με τις υπογραφές τους στον Ματιέ Βαλμπουενά.
Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 30ό λεπτό, προηγήθηκε με 5-0, με χατ τρικ της Γιάννου (12′, 17′, 29′) και δύο τέρματα των Λόγου (16′) και Τζανή (20′). Στο 33ο λεπτό, η Μυλωνά «έγραψε» το 6-0, με την Πελεκούδα (35′) να κάνει επτά τα γκολ (0-7) των «ερυθρόλευκων». Στο 40ο λεπτό, η Γιάννου πέτυχε και τέταρτο τέρμα, για το 8-0, ενώ η Βενιαμίν (42′) διαμόρφωσε το 9-0 του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος, η Μυλωνά σκόραρε το δεύτερο προσωπικό της γκολ (57′), για το 10-0 του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του ματς.
Η σύνθεση του Ολυμπιακού
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ξυλούρη, Βαλκάνη, Μυλωνά, Φεγγούλη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Δημητρίου, Τρυγούτη, Μαντζακοπούλου, Μισιρλή).
