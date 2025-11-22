Euroleague: Τα δεδομένα για την επιστροφή των ομάδων στο Ισραήλ – Τι είπε ο General Manager της Μακάμπι Τελ Αβίβ
Αποκαλύψεις για το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ που παίζουν στη Euroleague από τον General Manager Μακάμπι Τελ Αβίβ, Κλαούντιο Κολντεμπέλα.
Οι ομάδες του Ισραήλ που παίζουν στη Euroleague, εξακολουθούν να δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους μακριά από τη χώρα τους, με την επιστροφή τους να αναμένεται το επόμενο -σύντομο- χρονικό διάστημα, όπως αποκάλυψε ο Κλαούντιο Κολντεμπέλα.
Συγκεκριμένα, ο GM της Μακάμπι Τελ Αβίβ δήλωσε πως οι μέτοχοι, δηλαδή οι ομάδες της Euroleague θα αποφασίσουν σύντομα πότε θα γίνει η μεγάλη επιστροφή, με τον ίδιο να θεωρεί πως αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο.
Αναλυτικά όσα είπε για το μέλλον των Ισραηλινών ομάδων της Euroleague ο GM της Μακάμπι Τελ Αβίβ
Claudio Coldebella, GM of Maccabi Tel Aviv to @SkySport:
«EuroLeague clubs will tell us in the next few days when we will come back to Israel. We hope the decision made a few weeks ago will be confirmed.»
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 21, 2025
«Πότε θα επιστρέψουμε στο Ισραήλ; Δεν είναι δική μας απόφαση, αλλά των ομάδων της Euroleague. Ελπίζουμε ότι θα γίνει και πιστεύω ότι θα υπάρξει τελική απόφαση τις επόμενες ημέρες. Το πλάνο ήταν να γίνει η επιστροφή τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Ελπίζουμε πως η απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγες μέρες θα εγκριθεί».
