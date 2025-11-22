Οι ομάδες του Ισραήλ που παίζουν στη Euroleague, εξακολουθούν να δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους μακριά από τη χώρα τους, με την επιστροφή τους να αναμένεται το επόμενο -σύντομο- χρονικό διάστημα, όπως αποκάλυψε ο Κλαούντιο Κολντεμπέλα.

Συγκεκριμένα, ο GM της Μακάμπι Τελ Αβίβ δήλωσε πως οι μέτοχοι, δηλαδή οι ομάδες της Euroleague θα αποφασίσουν σύντομα πότε θα γίνει η μεγάλη επιστροφή, με τον ίδιο να θεωρεί πως αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Αναλυτικά όσα είπε για το μέλλον των Ισραηλινών ομάδων της Euroleague ο GM της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Claudio Coldebella, GM of Maccabi Tel Aviv to @SkySport:

«EuroLeague clubs will tell us in the next few days when we will come back to Israel. We hope the decision made a few weeks ago will be confirmed.» — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 21, 2025

«Πότε θα επιστρέψουμε στο Ισραήλ; Δεν είναι δική μας απόφαση, αλλά των ομάδων της Euroleague. Ελπίζουμε ότι θα γίνει και πιστεύω ότι θα υπάρξει τελική απόφαση τις επόμενες ημέρες. Το πλάνο ήταν να γίνει η επιστροφή τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Ελπίζουμε πως η απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγες μέρες θα εγκριθεί».