Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ισραήλ – Ακολουθούν οι ομάδες της Euroleague

Η επιστροφή των ομάδων του Ισραήλ στις φυσικές τους έδρες πλησιάζει, με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ να κάνει την αρχή στο Eurocup.

Η ομάδα της Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι απέναντι στη Βενέτσια για το Eurocup, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί στην «Pais Arena», τη φυσική έδρα της ομάδας.

Αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση ομάδας του Ισραήλ στη χώρα, μετά την απόφαση της Euroleague να επιτρέψει ξανά τη διεξαγωγή αγώνων μετά από δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση της Χάποελ

«Επιστροφή στην Pais Arena!

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια αναμονής, επιστρέφουμε επιτέλους για να φιλοξενήσουμε αγώνες του EuroCup.

Παρά το δύσκολο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής των αγώνων, που συμπίπτει ακριβώς με την Χανουκά και την περιορισμένη διαθεσιμότητα της Pais Arena (μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν και οι ομάδες του Τελ Αβίβ), είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο επαναληπτικός αγώνας εναντίον της Βενέτσια, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί στην Pais Arena.

Αυτό κατέστη δυνατό μετά από εντατικές προσπάθειες πολλών μερών και την παροχή σημαντικής οικονομικής αποζημίωσης στην παραγωγή της εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για εκείνη την ημερομηνία — όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί στην έδρα μας τη στιγμή που περιμέναμε τόσο καιρό.

Ωστόσο, ο αγώνας εναντίον του Αμβούργου, που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί σε εναλλακτικό χώρο λόγω της μη διαθεσιμότητας της αρένας κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σύντομα.

Για να σας δώσουμε μέγιστη ευελιξία και δεδομένου του περιορισμένου αριθμού εντός έδρας αγώνων, έχουμε ανοίξει τις πωλήσεις σε δύο πίστες: πακέτα εισιτηρίων ή αγορές μεμονωμένων αγώνων, σε τιμές προσιτές σε κάθε οπαδό. Οι συνδρομητές του πρωταθλήματος θα έχουν προνόμια και προτεραιότητα αγοράς. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε εκπτώσεις σε εφέδρους, στρατιώτες, φοιτητές, εθελοντές που υπηρετούν στην εθνική θητεία και ηλικιωμένους. Οι λεπτομέρειες των πωλήσεων θα δημοσιευτούν σύντομα.

«Και όλος ο κόσμος θα μάθει ότι η Ευρώπη είναι κόκκινη»».