Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Νέα δεδομένα βγαίνουν στο προσκήνιο σχετικά με το μέλλον των Ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο αποκλεισμός των Ισραηλινών από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της FIFA και της UEFA είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, με την κατάσταση στο μπάσκετ να είναι ρευστή.

Δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι τόσο η EuroLeague όσο και η FIBA βασίζονται σε οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πως ξεχωρίζουν τον αθλητισμό με την πολιτική «σκηνή».

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo»:

«Η πραγματικότητα της τρέχουσας κατάστασης είναι ότι η FIBA ​​​​συνεχίζει να βασίζεται και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις της ΔΟΕ, επομένως δεν υπάρχει καμία αλλαγή ως προς αυτό. Επομένως, προς το παρόν, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους Ισραηλινούς αθλητές ή τις ισραηλινές ομάδες.

Το μπάσκετ χρησιμεύει ως γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους, όχι ως διχασμό. Κατά συνέπεια, η ευθύνη της Euroleague είναι να ενεργεί ανεξάρτητα από γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, αλλά η Ευρωλίγκα επαναλαμβάνει ότι «σήμερα, δεν υπάρχουν κυρώσεις ή περιορισμοί που να επιβάλλονται από εθνικές ή διεθνείς αρχές που να εμποδίζουν τις ισραηλινές ομάδες να συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, η EuroLeague θα λάβει προληπτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στις εκδηλώσεις της και θα ακολουθήσει οποιεσδήποτε πολιτικές αποφάσεις επιβληθούν, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εάν προκύψουν.

Η κατάσταση με τη Ρωσία οφείλεται αποκλειστικά στις κυρώσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από εθνικές και διεθνείς αρχές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων της Euroleague στη Ρωσία και σε άλλες χώρες όπου διεξάγεται η διοργάνωση».