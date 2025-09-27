Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...
- Η φορολογική… ρουλέτα της αγοράς σπιτιού στην Ευρώπη
- «Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
- Το αγκάθι του ενεργειακού κόστους – Η πρόταση του ΣΕΒ και οι κίνδυνοι
- Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Νέα δεδομένα βγαίνουν στο προσκήνιο σχετικά με το μέλλον των Ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο αποκλεισμός των Ισραηλινών από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της FIFA και της UEFA είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, με την κατάσταση στο μπάσκετ να είναι ρευστή.
Δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι τόσο η EuroLeague όσο και η FIBA βασίζονται σε οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πως ξεχωρίζουν τον αθλητισμό με την πολιτική «σκηνή».
Αναλυτικά, όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo»:
«Η πραγματικότητα της τρέχουσας κατάστασης είναι ότι η FIBA συνεχίζει να βασίζεται και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις της ΔΟΕ, επομένως δεν υπάρχει καμία αλλαγή ως προς αυτό. Επομένως, προς το παρόν, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους Ισραηλινούς αθλητές ή τις ισραηλινές ομάδες.
Το μπάσκετ χρησιμεύει ως γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους, όχι ως διχασμό. Κατά συνέπεια, η ευθύνη της Euroleague είναι να ενεργεί ανεξάρτητα από γεωπολιτικές συγκρούσεις.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, αλλά η Ευρωλίγκα επαναλαμβάνει ότι «σήμερα, δεν υπάρχουν κυρώσεις ή περιορισμοί που να επιβάλλονται από εθνικές ή διεθνείς αρχές που να εμποδίζουν τις ισραηλινές ομάδες να συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, η EuroLeague θα λάβει προληπτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στις εκδηλώσεις της και θα ακολουθήσει οποιεσδήποτε πολιτικές αποφάσεις επιβληθούν, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εάν προκύψουν.
Η κατάσταση με τη Ρωσία οφείλεται αποκλειστικά στις κυρώσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από εθνικές και διεθνείς αρχές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων της Euroleague στη Ρωσία και σε άλλες χώρες όπου διεξάγεται η διοργάνωση».
- Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
- H βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (pic)
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
- Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
- Μεντιλίμπαρ: «Θα προχωράμε όσο έχουμε την ικανότητα να αντιδράμε»
- Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 334 τίτλους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις