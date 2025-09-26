Τουρκία σε UEFA – FIFA: «Το Ισραήλ θα πρέπει να αποκλειστεί αμέσως»
Επιστολή στις διεθνείς ομοσπονδίες ποδοσφαίρου έστειλε η τουρκική πλευρά, ζητώντας τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις.
Η UEFA αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να αποφασίσει εάν θα αποβάλει τις ομάδες του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως αποκάλυψαν οι Times, την ώρα που η τουρκική ομοσπονδία έστειλε επιστολή για το εν λόγω ζήτημα σε FIFA και η UEFA.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Χασιοσμανόγλου αναφέρει στην επιστολή του ότι η απόφασή αυτή πρέπει να ληφθεί άμεσα από τους αρμόδιους φορείς, καλώντας τις δύο μεγάλες ομοσπονδίες να λάβουν τώρα την απόφαση.
Τι αναφέρει η επιστολή της τουρκικής ομοσπονδίας σε FIFA και UEFA
«Παρόλο που αυτοπροσδιορίζονται ως υπερασπιστές των πολιτισμένων αξιών και της ειρήνης, ο αθλητικός κόσμος και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί παρέμειναν σιωπηλοί για πολύ καιρό. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουν δράση η FIFA και η UEFA. Το Ισραήλ θα πρέπει να αποκλειστεί αμέσως από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις», σημειώνεται μεταξύ άλλων.
