Πάει στη Μακάμπι ο Λούντμπεργκ – Πώς τα βρήκαν οι Ισραηλινοί με την Παρτιζάν… (pic)

Η Παρτιζάν ήρθε σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ όπως μεταδίδουν από τη Σερβία, προκειμένου ο Ίφε Λούντμπεργκ να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Telesport», η συμφωνία αναφέρει πως οι δύο ομάδες θα μοιραστούν το υπόλοιπο του συμβολαίου του 30χρονου άσου, το οποίο ανερχόταν συνολικά στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η Παρτιζάν θα καλύψει περίπου 500.000 ευρώ, ενώ η Μακάμπι θα αναλάβει το υπόλοιπο ποσό, το οποίο αγγίζει τα 800.000 ευρώ.

Τι αναφέρουν για τη συμφωνία Παρτιζάν – Μακάμπι για τον Λούντμπεργκ στη Σερβία

🚨BREAKING: Partizan has solved a big problem! As first reported by One, and confirmed by our sources, Iffe Lundberg is moving to Maccabi Tel Aviv. According to our exclusive sources, Partizan will pay a total of €500,000 to the Danish player, while Maccabi will cover the… pic.twitter.com/3I8tE428OC — TeleSport.rs (@TelesportRS) November 7, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο παίκτης δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την αρχή της σεζόν και βρισκόταν στη Δανία όπου και έκανε ατομικές προπονήσεις.

Την περασμένη σεζόν ο διεθνής γκαρντ είχε μέσο όρο 7,9 πόντους, 3,0 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ στη Euroleague με την Παρτιζάν, ενώ στην ABA League μέτρησε 8,1 πόντους και 2,6 ασίστ ανά αγώνα.