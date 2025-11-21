Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Στο απόηχο της χθεσινής άρνησης του κ. Ξυλούρη να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υπενθύμισε ότι «ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι θα έρθει ο «Φραπές» στη Εξεταστική , όταν στη Βουλή εγκαλείτο για ποιο λόγο απορρίπτεται το αίτημα – γιατί ξέρετε είχε απορριφθεί δύο φορές το αίτημα της αντιπολίτευσης να είναι στη λίστα των μαρτύρων ο κύριος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές». Τότε ο κ. Μητσοτάκης εγγυόταν ότι θα βρεθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ο κ. Ξυλούρης. Τελικά ο “Φραπές” δεν ήρθε. Μάλιστα επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ενώ δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Άρα καταχρηστικά».

Υπογράμμισε ακόμα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, πως το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να εξαντληθούν όλα τα νομικά μέσα ώστε να εξαναγκαστεί ο κ. Ξυλούρης να βρεθεί ενώπιον της Εξεταστικής.

«Εμείς αυτό που λέμε είναι – όπως έγινε και στην περίπτωση του κ. Ζερβού – να εξαντληθεί το σύνολο των δυνατοτήτων που δίνει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ο Κανονισμός της Βουλής ώστε να εξαναγκαστεί να παραστεί. Η Εξεταστική Επιτροπής έχει νομικά την δυνατότητα αυτή».

Κίνηση υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης;

Εν συνεχεία, ο Εκπρόσωπος Τύπου άφησε αιχμές για το αν και κατά πόσο η κίνηση αυτή του κ. Ξυλούρη ήταν προσωπική ή έγινε υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης. Ανέφερε ότι «πίστευα, όταν το μάθαμε, ότι πρόκειται για μία προσωπική πρωτοβουλία του κ. Ξυλούρη το να μην έρθει. Όταν όμως είδα τον κ. Μαρινάκη να αρνείται την πρόταση μας για προσαγωγή και να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει ο κ. Ξυλούρης να πάει στον Εισαγγελέα για απείθεια, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αν θα πάει για απείθεια ο κ. Ξυλούρης. Εμείς θέλαμε να έρθει να διαφωτίσει ως κρίσιμος και πολύ σπουδαίος μάρτυρας, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, για τα πραγματικά περιστατικά».

«Για να εξηγήσω, ο κ. Ξυλούρης είναι ο άνθρωπος που φαίνεται στις επισυνδέσεις να λέει “όσο το Μαξίμου αντέχει, μην αγχώνεστε”, είναι αυτός που κάνει συνεχείς αναφορές για έναν Μάκη – μάλλον τον κ. Βορίδη ενώ έχει φύγει από το υπουργείο- και είναι αυτός που έλεγε για τον κ. Αυγενάκη ότι τον προέτρεπε να κάνει μηνύσεις σε πρόσωπα. Ενώ φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο μεταξύ των ανθρώπων που ήθελαν κάποια πράγματα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», πρόσθεσε.

Απόδραση

«Η κυβέρνηση έλεγε ότι η προανακριτική είναι μια στενή διαδικασία χωρίς δημοσιότητα και εκείνη θέλει εξεταστική για να μάθει όλη η Ελλάδα τις παθογένειες. Τώρα γιατί δεν θέλει;» διερωτήθηκε και απάντησε:

«Φοβάμαι ότι εδώ οργανώθηκε η απόδραση του “Φραπέ” από την Εξεταστική από την κυβέρνηση. Ελπίζω να μην ακολουθήσουν την ίδια τακτική και με άλλους μάρτυρες.

Το χθεσινό δεν μας έκανε πιο αισιόδοξους για την πρόθεση της κυβέρνησης να διαφωτιστούμε πλήρως. Και ξέρετε, επειδή υπήρξε μια προσπάθεια συμψηφισμών. Εδώ φάνηκε ότι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, μια χαρά έρχονται. Εκείνοι που έχουν να φοβηθούν κάτι, δεν εμφανίζονται».

Για τις προκλητικές δηλώσεις, τέλος, της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρίας Ζαχάροβα εξ αφορμής της απόφασης της Ελλάδας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη με την Ουκρανία, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και δεν δέχεται υποδείξεις από τρίτους, πόσο μάλλον όταν γίνονται με απειλητικό ύφος .

Από την μία μεριά πρέπει να διασφαλιστεί το πολυδιάστατο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας γιατί βλέπουμε και μια παραφιλολογία που αναπτύσσεται σε σχέση και με την COSCO. Εμείς θέλουμε μια πολιτική πολυδιάστατη. Από την άλλη μεριά, επειδή έχουμε ενεργειακές συμφωνίες και γεωπολιτικές εξελίξεις, καλό είναι η κυβέρνηση για θέματα εθνικής στρατηγικής και να ενημερώνει την αντιπολίτευση.