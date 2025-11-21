Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Όλα είναι έτοιμα στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ήλιδας, όπου ο Δήμος Ήλιδας θα υποδεχθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:30, την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO – CORTINA 2026», σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού και ιστορικής σημασίας.

Ο Δήμος Ήλιδας σε ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων: Το ιερό φως του Ολυμπισμού επιστρέφει για λίγες ώρες στον τόπο όπου γεννήθηκαν οι πανανθρώπινες αξίες του Ολυμπισμού και της Εκεχειρίας. Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη – κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο τελευταίος λαμπαδηδρόμος θα ανάψει τον βωμό στον Αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, σηματοδοτώντας την έναρξη του μεγάλου ταξιδιού της φλόγας έως την τελική αφή της στο βωμό της διοργανώτριας πόλης στη Βόρεια Ιταλία, όπου και θα σημάνει την έναρξη των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Δήμος Ήλιδας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους δημότες και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν από κοντά τη μοναδική αυτή τελετή, στον ιερό τόπο που γέννησε τους αγώνες και τις αξίες τους.

Υποδοχή και στην Αμαλιάδα

Ο Δήμος Ήλιδας στην ανακοίνωση του προσθέτει ότι εκτός από την Αρχαία Ήλιδας και την ξεχωριστή Τελετή Υποδοχής, ο Δήμος θα υποδεχτεί την Ολυμπιακή Φλόγα και στην πόλη της Αμαλιάδας, με τις τιμές που αρμόζει στην περίσταση.

Η φλόγα θα βρεθεί εντός ορίων του Δήμου με το ειδικό εποχούμενο όχημα που την μεταφέρει, περίπου στις 15:15, ενώ ο πρώτος λαμπαδηδρόμος θα αναλάβει να την μεταφέρει από την οδό Ναυαρίνου, κοντά στην πλατεία Ανεμομύλου.

Συνολικά εννέα λαμπαδηδρόμοι -εκ των οποίων οι τέσσερις έχουν οριστεί από τον Δήμο Ήλιδας- θα διασχίσουν το κέντρο της Αμαλιάδας κατά τη διέλευση, περνώντας από τις οδούς Αρχαίας Ήλιδος, Καλαβρύτων, Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Γεωργίου και Καρακανδά, ενώ στη συνέχεια θα αναλάβει και πάλι το ειδικό όχημα να μεταφέρει τη φλόγα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ήλιδας για την επίσημη Τελετή Υποδοχής.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ήλιδας