Η επιστήμη μίλησε: Δέκα τροφές για τα μάτια μας μόνο

Ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, η βιταμίνη C, η βιταμίνη E και η βήτα-καροτίνη, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου εκφύλισης της υγείας των ματιών μας μεγαλώνοντας. Ποιες τροφές ανήκουν στο… top 10 για υγιή μάτια και καλή όραση;

1. Ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ιχθυελαίου, πλούσιου σε ωμέγα-3. Τα ψάρια που περιέχουν τα πιο ωφέλιμα επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, είναι:

τόνος

σολομός

πέστροφα

σκουμπρί

σαρδέλες

αντζούγιες

ρέγκα

Έρευνες δείχνουν ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία των ματιών και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι ένα βασικό συστατικό.

2. Ξηροί καρποί και όσπρια

Οι ξηροί καρποί είναι επίσης πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Επιπλέον, περιέχουν υψηλά επίπεδα βιταμίνης Ε, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των ματιών από τις φθορές που προκαλούνται λόγω ηλικίας.

Ξηροί καρποί και όσπρια που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας των ματιών, περιλαμβάνουν:

καρύδια

βραζιλιάνικα καρύδια

κάσιους

φιστίκια

φακές

3. Σπόροι

Όπως οι ξηροί καρποί και τα όσπρια, έτσι και οι σπόροι είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε.

Σπόροι πλούσιοι σε ωμέγα-3 περιλαμβάνουν:

σπόροι chia

σπόροι λιναριού

σπόροι κάνναβης

4. Εσπεριδοειδή

Τα εσπεριδοειδή είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Όπως η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη C είναι αντιοξειδωτική και συνιστάται από την Αμερικανική Οπτομετρική Ένωση για την καταπολέμηση των βλαβών στα μάτια λόγω ηλικίας.

Τα εσπεριδοειδή πλούσια σε βιταμίνη C περιλαμβάνουν:

λεμόνια

πορτοκάλια

γκρέιπφρουτ

5. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι πλούσια σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη και είναι επίσης υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη C, η οποία είναι φιλική προς τα μάτια.

Γνωστά πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιλαμβάνουν:

σπανάκι

λαχανίδα (kale)

χόρτα

6. Καρότα

Τα καρότα είναι πλούσια σε βιταμίνη Α και βήτα-καροτίνη, η οποία τους δίνει το πορτοκαλί χρώμα.

Η βιταμίνη Α παίζει σημαντικό ρόλο στην όραση. Είναι μέρος μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται ροδοψίνη, η οποία βοηθά τον αμφιβληστροειδή να απορροφήσει το φως.

7. Γλυκοπατάτες

Όπως τα καρότα, οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε βήτα-καροτίνη και αποτελούν εξαιρετική πηγή της αντιοξειδωτικής βιταμίνης Ε.

8. Βόειο κρέας

Το βόειο κρέας είναι πλούσιο σε ψευδάργυρο, ο οποίος συνδέεται με καλύτερη μακροπρόθεσμη υγεία των ματιών. Ο ψευδάργυρος μπορεί να βοηθήσει στην καθυστέρηση της απώλειας όρασης λόγω ηλικίας και της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Ο ψευδάργυρος βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα μέσα στο μάτι, ιδιαίτερα στον αμφιβληστροειδή και στον αγγειακό ιστό γύρω από τον αμφιβληστροειδή.

Κρέατα όπως το στήθος κοτόπουλου και το χοιρινό φιλέτο περιέχουν επίσης ψευδάργυρο, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από το βόειο κρέας.

9. Αβγά

Τα αβγά είναι μια εξαιρετική πηγή λουτεΐνης και ζεαξανθίνης, που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας της όρασης λόγω ηλικίας. Τα αβγά είναι επίσης καλές πηγές βιταμινών C και E, καθώς και ψευδαργύρου.

10. Νερό

Τα υγρά είναι απαραίτητα για τη ζωή μας και βέβαια την υγεία των ματιών. Η κατανάλωση αρκετού νερού μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αφυδάτωσης, η οποία ενδέχεται να μειώσει τα συμπτώματα των ξηρών ματιών.

Μάτια: Επιπλέον συμβουλές για την υγεία τους

Πάντα φοράμε γυαλιά ηλίου καθώς η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει καταρράκτη

Τακτικές εξετάσεις στα μάτια, κυρίως αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό οφθαλμικών ασθενειών

Πλύσιμο των χεριών πριν από την εφαρμογή φακών επαφής

Προστασία των ματιών από την καταπόνηση λόγω υπολογιστή με σταγόνες και κάνοντας τακτικά διαλείμματα.

Η πρώιμη θεραπεία για τα προβλήματα υγείας των ματιών μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωσή τους. Όσοι παρατηρούν αλλαγές στην όρασή τους πρέπει να κλείνουν άμεσα ραντεβού για μια πλήρη εξέταση στον οφθαλμίατρο.

* Πηγή: Vita