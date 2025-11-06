Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Αυτές είναι οι τροφές – «φάρμακο» για το κρυολόγημα
06 Νοεμβρίου 2025 | 06:30

Αυτές είναι οι τροφές – «φάρμακο» για το κρυολόγημα

Είναι η εποχή που το κρυολόγημα μπαίνει στη ζωή μας. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροφές που βοηθούν στη γρήγορη ανάρρωση.

Ο καιρός αλλάζει συνεχώς, με τις διακυμάνσεις του να γίνονται ιδιαίτερα περίεργες αυτή την εποχή, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για ένα κρυολόγημα. Όταν μάλιστα έρχονται οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές και η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, κάνει την εμφάνισή της και η γρίπη.

Όσο κι αν προσέχουμε, κάποια στιγμή όλοι θα χρειαστούμε έναν μικρό «σύμμαχο», τόσο προληπτικά για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού μας όσο και για την υποστήριξη της ανάρρωσης μας. Και ποιος είναι ο καλύτερος; Η σωστή διατροφή σε συνδυασμό με την επαρκή ενυδάτωση.

Ζεστές σούπες & θρεπτικοί ζωμοί: Η αγκαλιά που θέλουμε στο κρυολόγημα

Όταν αρρωσταίνουμε, η όρεξή μας για φαγητό συνήθως μειώνεται αισθητά. Παρ’ όλα αυτά, οι σούπες και οι ζωμοί αποτελούν την ιδανική λύση: ζεστοί και γεμάτοι θρεπτικά συστατικά. Προσφέρουν ηλεκτρολύτες, ενυδάτωση και ενέργεια, χωρίς να επιβαρύνουν το πεπτικό σύστημα. Μια απλή, κλασική κοτόσουπα ή μια σούπα με λαχανικά μπορεί να κάνει «θαύματα», καταπραΰνοντας το σώμα και βοηθώντας το να ανακτήσει τις δυνάμεις του, σαν μια ζεστή αγκαλιά.

Ελαφριά & εύπεπτα φαγητά

Το στομάχι μας χρειάζεται ηρεμία όταν είμαστε άρρωστοι. Απλές τροφές όπως το ρύζι, βοηθούν να ισορροπήσει το πεπτικό σύστημα και να μειωθεί η οξύτητα. Αυτά τα τρόφιμα παρέχουν ενέργεια χωρίς να προκαλούν δυσφορία — ιδανικά για τις πρώτες μέρες μιας ίωσης.

Σκόρδο: Το φυσικό «αντιβιοτικό» για το κρυολόγημα

Αν υπάρχει ένα φυσικό «όπλο» κατά των μικροβίων, αυτό είναι το σκόρδο. Με ισχυρές αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενισχύει το ανοσοποιητικό και καταπολεμά τις λοιμώξεις. Μπορείτε να το προσθέσετε στις σούπες ή τα μαγειρευτά σας — δίνοντας ταυτόχρονα γεύση και θρεπτικά συστατικά στα γεύματα σας.

Τζίντζερ: Η «ρίζα» της ενέργειας

Το τζίντζερ (πιπερόριζα) είναι γνωστό για τη δράση του κατά της ναυτίας και τη βελτίωση της πέψης. Επιπλέον, καταπραΰνει τον πονόλαιμο. Πρόσθεσέ το σε τσάι, σούπες ή smoothies για μια φυσική ενίσχυση ευεξίας.

Μπανάνες & μούρα για ενέργεια και αντιοξειδωτικά

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο και προσφέρουν πολύτιμο “boost” ενέργειας, ειδικά όταν αισθάνεσαι αδυναμία. Από την άλλη, τα μούρα (όπως τα βατόμουρα και τα μύρτιλα) είναι γεμάτα βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά που στηρίζουν το ανοσοποιητικό. Ένα μπολ με γιαούρτι, μπανάνα και μούρα είναι ένα ιδανικό, ελαφρύ γεύμα για ανάρρωση.

Η δύναμη της Βιταμίνης C

Φρούτα όπως το πορτοκάλι, το λεμόνι, το ακτινίδιο και η παπάγια είναι γεμάτα βιταμίνη C — το πιο γνωστό «όπλο» κατά των ιώσεων. Εκτός από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, προσφέρουν ενυδάτωση και βοηθούν το σώμα να ανακάμψει πιο γρήγορα.

Νερό και κρυολόγημα: Ο ήρωας της ενυδάτωσης

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το νερό θεωρείται το πιο σημαντικό ρόφημα όταν είμαστε άρρωστοι. Κατά τη διάρκεια μιας ίωσης, ο οργανισμός χάνει υγρά εξαιτίας του πυρετού ή της εφίδρωσης. Η αφυδάτωση μπορεί να επιβραδύνει την ανάρρωση και να μειώσει την κυκλοφορία του αίματος.

Αν δυσκολεύεστε να πιείτε σκέτο νερό, προσθέστε λίγο λεμόνι και μέλι — το λεμόνι δίνει γεύση και βιταμίνη C, ενώ το μέλι καταπραΰνει τον λαιμό. Αν έχετε ναυτία, δοκιμάστε να προσθέσετε φέτες αγγουριού ή κομμάτια τζίντζερ στο νερό σας. Το αγγούρι δροσίζει και καταπραΰνει, ενώ το τζίντζερ βοηθά το στομάχι.

Η κατανάλωση αρκετού νερού συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που το σώμα σας αναπτύσσει άμυνα απέναντι στις ασθένειες. Συγκεκριμένα, μια μελέτη στο Journal of Applied Physiology αναφέρει ότι η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, τα οποία μπορούν να καταστέλλουν τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος για την καταπολέμηση των λοιμώξεων.

* Πηγή: Vita

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
