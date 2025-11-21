Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Φιλιππιάδα και Καλαμπάκα – Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες στη Φιλιππιάδα να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση
Η κακοκαιρία «χτυπάει» από τις βραδινές ώρες το Νομό Πρέβεζας με ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις και ήδη καταγράφηκαν τα πρώτα προβλήματα.
Στην περιοχή του Δήμου Ζηρού με επίκεντρο τη Φιλιππιάδα έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα και εντός της πόλης με ορισμένους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.
Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στη Φιλιππιάδα
Σύμφωνα με το atpreveza, στη δημοτική ενότητα Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας, από χθες το βράδυ υπήρξε κατολίσθηση στην περιοχή του Βράχου, με αποτέλεσμα να εξετάζεται και το κλείσιμο του δρόμου, κάτι που τελικώς δεν έγινε έπειτα από καθαρισμό.
Στα ορεινά χωριά της δημοτικής ενότητας ρέματα φέρνουν συνεχώς φερτά υλικά στους δρόμους των χωριών, ενώ πολλές ζημιές έχουν καταγραφεί και στην αγροτική οδοποιία.
Παρόμοια είναι και η εικόνα στη δημοτική ενότητα Λούρου, με ζημιές στην αγροτική οδοποιία και υλικά να δημιουργούν προβλήματα στον κεντρικό δρόμο σε Κοτσανόπουλο, Άνω Ράχη και Σκιαδά.
Σύμφωνα με το onprevezanews, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη δεχτεί περισσότερες από 10 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία της συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορα σημεία όπου παρατηρείται άμεσος κίνδυνος.
Περιφέρεια, Δήμοι, Πυροσβεστική, ΔΕΥΑ Πρέβεζας και εθελοντικές οργανώσεις είναι σε επιφυλακή, με προσωπικό και μηχανήματα, ώστε να παρέμβουν μόλις ολοκληρωθεί η έξαρση του φαινομένου.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση και μειωθεί η στάθμη των υδάτων.
Στην Καλαμπάκα έκλεισε γέφυρα
Στο πόδι βρίσκονται κάτοικοι και υπηρεσίες από την έντονη βροχόπτωση στα ορεινά του Ασπροποτάμου καθώς το νερό ανέβηκε αρκετά σε ρέματα και ποτάμια.
Στην θέση «Τσίτος» πρίν το δημαρχείο του πρώην δήμου Καστανιάς λόγο της μεγάλης στάθμης του νερού η γέφυρα έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων σύμφωνα με ενημέρωση αναγνώστη που κινείται στην περιοχή.
