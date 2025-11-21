Μάστιγα η βία στους δρόμους – Καυγάς στην Κηφισίας για προτεραιότητα κατέληξε σε ξύλο και συλλήψεις
Αυξάνεται η βία στους δρόμους, με αλλεπάλληλα περιστατικά όπου οδηγοί «πιάνονται» στα χέρια ή δέχονται επίθεση για ανούσια αφορμή
- Μάστιγα η βία στους δρόμους - Καυγάς στην Κηφισίας για προτεραιότητα κατέληξε σε ξύλο και συλλήψεις
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
- Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά-Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Δεν έχουν τέλος τα βίαια περιστατικά που καταγράφονται στους δρόμους με οδηγούς να «πιάνονται» στα χέρια για ανούσια αφορμή.
Ο μοτοσικλετιστής που δέχτηκε επίθεση σε διάβαση πεζών στη λεωφόρο Κηφισίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον Πειραιά, το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου ένας 34χρονος γρονθοκόπησε οδηγό ταξί επειδή κατά πληροφοριες το θύμα αρνήθηκε να μεταφέρει τον 34χρονο, καθώς το ταξί ήταν ήδη μισθωμένο από άλλο πελάτη μέσω εφαρμογής, ένα νέο περιστατικό έρχεται στη δημοσιότητα.
Αυτή τη φορά, στην λεωφόρο Κηφισίας, ένας πατέρας με τον 19χρονο γιο του διέσχιζαν διάβαση πεζών.
Τότε ο 58χρονος λογομάχησε με έναν οδηγό διερχόμενης μοτοσικλέτας για θέμα προτεραιότητας. Στη συνέχεια, ο 16χρονος γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον οδηγό της μηχανής με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.
Από το σημείο περνούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποιος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενω πατέρας και γιος συνελήφθησαν.
- Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη μετά από επίθεση σκυλιών όσο πήγαινε σχολείο
- GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
- Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία ο Σενγκούν… (vid)
- Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
- Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι
- Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Φιλιππιάδα και Καλαμπάκα – Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις