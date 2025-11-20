magazin
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Viral 20 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Αν δεν υπήρχε ο αιματηρός πόλεμος στην Ουκρανία στη μέση, θα επρόκειτο για ένα λεξιλογικό/φιλολογικό αστείο με μεγάλο μάλιστα ενδιαφέρον, ανάλογο με τον ελληνικό ή τον τουρκικό καφέ ή τις τουρκικές ονομασίες περιοχών που μετονομάστηκαν στην πρόσφατη ελληνική ιστορία για να δώσουμε την αναλογία και την αντιπαλότητα.

Το ερώτημα στην Ουκρανία είναι ένα: Μήπως η γάτα σας είναι προδοταριό και κατάσκοπος των Ρώσων ή είναι μια σωστή πατριωτική γάτα; Σε πρώτο επίπεδο η απάντηση είναι απλή. Η πατριωτική ουκρανική γάτα κάνει νιά-ο (няв), η ρωσική γάτα προδοταριό και πουτινάκι κάνει μιά-ο (мяу).

H απορωσοποίηση (συγχωρέστε το αδόκιμο) της ουκρανικής γλώσσας ξεκίνησε το 2014, αλλά έγινε εντονότερη το 2022, καθώς μέχρι τότε οι δύο χώρες είχαν κοινή χρήση του μιά-ο. Όμως τον Φεβρουάριο του 2022 ήρθε ο πόλεμος και τα πράγματα έπρεπε να αλλάξουν. Ο Όλεγκ έγινε Όλεχ, η Όλγκα έγινε Όλχα, o Αλέξανδρος που αποκαλούνταν Αλεξάντρ στην Σοβιετική Ένωση και την Ρωσία, έγινε Ολεξάντρ.

Οι Έλληνες με το Τουρκολίμανο – Μικρολίμανο, τον καφέ, και δεκάδες άλλα παραδείγματα, ίσως πρέπει να κάνουμε λιγότερη πλάκα. Αντίστοιχα ζητήματα έχουν προκύψει σε διάφορες ιστορικές περιόδους και διαφορετικές χώρες.

@ssonyaritaa авторша забыла смысл слова мяу 🐱#русский #english #французский #немецкий #japanese #украискийязык ♬ оригинальный звук – Сеньорита Соньярита

Ο πόλεμος πήρε αμπάριζα τις γάτες

Κάτι παρόμοιο παρατηρείται επί του παρόντος στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Λβιβ, όπου ο πόλεμος άγγιξε τις γάτες με Ουκρανούς πολίτες και δημοσιογράφους να εξοργίζονται από τις διαφημίσεις που τοποθετήθηκαν σε δεκάδες μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου η γάτα μιλά την συνηθισμένη διάλεκτο, την ίδια που χρησιμοποιούνταν για δεκάδες χρόνια στη λαϊκή παράδοση.

«Τα τραμ στο Λβιβ φέρουν διαφημίσεις που αναφέρουν: «Η πρώτη λέξη της γάτας μου είναι μιαού!». Δεν έχει καν σημασία τι ακριβώς διαφημίζουν εκεί. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι ουκρανικές γάτες, σε αντίθεση με τις ρωσικές, δεν λένε ποτέ «μιαού», αλλά μόνο «νιάου». Δηλαδή, δεν νιαουρίζουν, αλλά μάλλον γαβγίζουν» έγραψε ένας δημοσιογράφος.

Για να συνεχίσει λέγοντας «ωστόσο, για τους δημιουργούς των προαναφερθεισών διαφημίσεων, αυτό είναι ένα πολύ υψηλό θέμα, που απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ωριμότητας και IQ. Διότι η εγκατάλειψη του γνωστού, οικείου και κατανοητού ρωσικού «μιαου» υπέρ του ακατανόητου, παράξενου και εξωτικού ουκρανικού «νιάου» είναι μια δύσκολη πνευματική προσπάθεια», έγραψε ειρωνικά και οργισμένα ο δημοσιογράφος του Λβιβ Ίλια Λέμκο.

Να αφαιρέσουμε το δικαιώματα των γατιών που μιλούν ρωσικά τρολάρει ουκρανός βουλευτής

Ο βουλευτής της Ουκρανικής Βουλής Μαξίμ Μπουζάνσκι σχολίασε τη δημοσίευση του δημοσιογράφου. Είπε ότι η κατάσταση οδεύει προς την εμφάνιση επιτρόπων για τη γλώσσα των γατών. «Ίσως θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα δικαιώματα των γατών που νιαουρίζουν υπέρ αυτών που σνιφάρουν, να αναπτύξουμε μια επιστημονική φόρμουλα για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας ενός ιδιοκτήτη με βάση τη συμπεριφορά της γάτας».

«Να λάβουμε επιχορήγηση για αυτό, να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, βασικά, η ίδια παλιά ιστορία», δήλωσε ο βουλευτής. Ο συγκεκριμένος βουλευτής εναντιώνεται στην γλωσσική αλλαγή σοβιετικών και ρωσικών τοπονυμίων και έχει αποβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση επειδή μιλούσε ρώσικα. Αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα βουλευτή, μάλλον εξαίρεση.

Η αρμοδιότητα υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Στρατηγικής Επικοινωνίας της Ουκρανίας. Στα καθήκοντά του συγκεκριμένου υπουργείου, περιλαμβάνονται η υποστήριξη της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, η διαχείριση της κρατικής γλωσσικής πολιτικής, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προώθηση του πολιτισμού της Ουκρανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ρωσικές σελίδες έχουν οργιάσει στο τρολάρισμα, κάποιοι Ουκρανοί κάνουν επίσης χιούμορ, ενώ άλλοι το έχουν πάρει πατριωτικά βγάζοντας οδηγούς και ο πόλεμος άγγιξε πλέον και τις γάτες του Λβίβ. Πάγια επιδίωξη της Ρωσίας είναι η επαναφορά της ρωσικής γλώσσας, κάτι που βρήκε τον δρόμο του στην πρόταση για την ειρήνη που έχει διαρρεύσει στις ΗΠΑ και οι Ρώσοι δηλώνουν άγνοια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες
Αχ! 19.11.25

Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες

Με το ντεμπούτο της Λίλι Άλεν στo catwalk, η επίδειξη μόδας είδε τον θρυλικό σχεδιαστή Antony Price – γνωστό για τις δημιουργίες του για τους Roxy Music, τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran στη δεκαετία του 1980 – να συνεργάζεται με τον Marco Capaldo του brand 16Arlington για τη αισθησιακή συλλογή after-dark.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 20.11.25

Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Kλίμα: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας
Κλίμα 20.11.25

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε, στο πλαίσιο συμβιβασμού, ότι η Τουρκία είναι εντέλει η χώρα που θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο