Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Αν δεν υπήρχε ο αιματηρός πόλεμος στην Ουκρανία στη μέση, θα επρόκειτο για ένα λεξιλογικό/φιλολογικό αστείο με μεγάλο μάλιστα ενδιαφέρον, ανάλογο με τον ελληνικό ή τον τουρκικό καφέ ή τις τουρκικές ονομασίες περιοχών που μετονομάστηκαν στην πρόσφατη ελληνική ιστορία για να δώσουμε την αναλογία και την αντιπαλότητα.

Το ερώτημα στην Ουκρανία είναι ένα: Μήπως η γάτα σας είναι προδοταριό και κατάσκοπος των Ρώσων ή είναι μια σωστή πατριωτική γάτα; Σε πρώτο επίπεδο η απάντηση είναι απλή. Η πατριωτική ουκρανική γάτα κάνει νιά-ο (няв), η ρωσική γάτα προδοταριό και πουτινάκι κάνει μιά-ο (мяу).

H απορωσοποίηση (συγχωρέστε το αδόκιμο) της ουκρανικής γλώσσας ξεκίνησε το 2014, αλλά έγινε εντονότερη το 2022, καθώς μέχρι τότε οι δύο χώρες είχαν κοινή χρήση του μιά-ο. Όμως τον Φεβρουάριο του 2022 ήρθε ο πόλεμος και τα πράγματα έπρεπε να αλλάξουν. Ο Όλεγκ έγινε Όλεχ, η Όλγκα έγινε Όλχα, o Αλέξανδρος που αποκαλούνταν Αλεξάντρ στην Σοβιετική Ένωση και την Ρωσία, έγινε Ολεξάντρ.

Οι Έλληνες με το Τουρκολίμανο – Μικρολίμανο, τον καφέ, και δεκάδες άλλα παραδείγματα, ίσως πρέπει να κάνουμε λιγότερη πλάκα. Αντίστοιχα ζητήματα έχουν προκύψει σε διάφορες ιστορικές περιόδους και διαφορετικές χώρες.

Ο πόλεμος πήρε αμπάριζα τις γάτες

Κάτι παρόμοιο παρατηρείται επί του παρόντος στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Λβιβ, όπου ο πόλεμος άγγιξε τις γάτες με Ουκρανούς πολίτες και δημοσιογράφους να εξοργίζονται από τις διαφημίσεις που τοποθετήθηκαν σε δεκάδες μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου η γάτα μιλά την συνηθισμένη διάλεκτο, την ίδια που χρησιμοποιούνταν για δεκάδες χρόνια στη λαϊκή παράδοση.

«Τα τραμ στο Λβιβ φέρουν διαφημίσεις που αναφέρουν: «Η πρώτη λέξη της γάτας μου είναι μιαού!». Δεν έχει καν σημασία τι ακριβώς διαφημίζουν εκεί. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι ουκρανικές γάτες, σε αντίθεση με τις ρωσικές, δεν λένε ποτέ «μιαού», αλλά μόνο «νιάου». Δηλαδή, δεν νιαουρίζουν, αλλά μάλλον γαβγίζουν» έγραψε ένας δημοσιογράφος.

Για να συνεχίσει λέγοντας «ωστόσο, για τους δημιουργούς των προαναφερθεισών διαφημίσεων, αυτό είναι ένα πολύ υψηλό θέμα, που απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ωριμότητας και IQ. Διότι η εγκατάλειψη του γνωστού, οικείου και κατανοητού ρωσικού «μιαου» υπέρ του ακατανόητου, παράξενου και εξωτικού ουκρανικού «νιάου» είναι μια δύσκολη πνευματική προσπάθεια», έγραψε ειρωνικά και οργισμένα ο δημοσιογράφος του Λβιβ Ίλια Λέμκο.

Να αφαιρέσουμε το δικαιώματα των γατιών που μιλούν ρωσικά τρολάρει ουκρανός βουλευτής

Ο βουλευτής της Ουκρανικής Βουλής Μαξίμ Μπουζάνσκι σχολίασε τη δημοσίευση του δημοσιογράφου. Είπε ότι η κατάσταση οδεύει προς την εμφάνιση επιτρόπων για τη γλώσσα των γατών. «Ίσως θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα δικαιώματα των γατών που νιαουρίζουν υπέρ αυτών που σνιφάρουν, να αναπτύξουμε μια επιστημονική φόρμουλα για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας ενός ιδιοκτήτη με βάση τη συμπεριφορά της γάτας».

«Να λάβουμε επιχορήγηση για αυτό, να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, βασικά, η ίδια παλιά ιστορία», δήλωσε ο βουλευτής. Ο συγκεκριμένος βουλευτής εναντιώνεται στην γλωσσική αλλαγή σοβιετικών και ρωσικών τοπονυμίων και έχει αποβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση επειδή μιλούσε ρώσικα. Αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα βουλευτή, μάλλον εξαίρεση.

Η αρμοδιότητα υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Στρατηγικής Επικοινωνίας της Ουκρανίας. Στα καθήκοντά του συγκεκριμένου υπουργείου, περιλαμβάνονται η υποστήριξη της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, η διαχείριση της κρατικής γλωσσικής πολιτικής, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προώθηση του πολιτισμού της Ουκρανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ρωσικές σελίδες έχουν οργιάσει στο τρολάρισμα, κάποιοι Ουκρανοί κάνουν επίσης χιούμορ, ενώ άλλοι το έχουν πάρει πατριωτικά βγάζοντας οδηγούς και ο πόλεμος άγγιξε πλέον και τις γάτες του Λβίβ. Πάγια επιδίωξη της Ρωσίας είναι η επαναφορά της ρωσικής γλώσσας, κάτι που βρήκε τον δρόμο του στην πρόταση για την ειρήνη που έχει διαρρεύσει στις ΗΠΑ και οι Ρώσοι δηλώνουν άγνοια.