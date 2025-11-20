magazin
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
20 Νοεμβρίου 2025 | 11:10

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

Παρά την απόρριψη των τελευταίων αξιώσεων της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ από δικαστή στο Λος Άντζελες, η υπόθεση δεν κλείνει. Η πρώην βοηθός του ηθοποιού, Άστα Γιονάσσον, δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας πως η απόφαση ελήφθη «για διαδικαστικούς λόγους» και όχι επί της ουσίας.

Ο δικαστής Ντάνιελ Μ. Κράουλι έκρινε ότι η αγωγή στηριζόταν σε νομοθεσία της Καλιφόρνια για ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη εκτός πολιτείας, σε ξενοδοχείο της Ατλάντα το 2010. Σύμφωνα με την απόφαση, η ενάγουσα επιχειρεί να εφαρμόσει καλιφορνέζικους νόμους σε γεγονότα που αφορούν άλλη δικαιοδοσία, κάτι που καθιστά τις έξι εναπομείνασες αξιώσεις νομικά άκυρες. Τέσσερις ακόμη κατηγορίες είχαν απορριφθεί τον Ιούνιο λόγω παραγραφής.

H αγωγή

Η Γιονάσσον είχε προσφύγει επικαλούμενη νέο νόμο της Καλιφόρνια που επιτρέπει την εκ νέου διερεύνηση παλιών υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης και συγκάλυψης, ανεξαρτήτως παραγραφής. Ωστόσο, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή σε περιστατικά εκτός Καλιφόρνιας. Οι συνήγοροι της ενάγουσας, πάντως, επιμένουν ότι η υπόθεση αφορά την πολιτεία, καθώς η πρόσληψή της έγινε στο Λος Άντζελες από την One Race Productions και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ζουν στην Καλιφόρνια.

Στην αγωγή η Άστα Γιονάσσον ισχυρίζεται ότι ο Βιν Ντίζελ της επιτέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου μετά από νυχτερινή έξοδο κατά τα γυρίσματα του Fast Five, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύος του ως εργοδότης. Επίσης, υποστηρίζει ότι απολύθηκε λίγες ώρες αργότερα από την αδελφή του ηθοποιού, Σαμάνθα Βίνσεντ, για να «θαφτεί» το περιστατικό.

Ο Ντίζελ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Το δικαστήριο έβαλε τέλος σε μια αβάσιμη αγωγή. Είμαστε ικανοποιημένοι που το ζήτημα έχει λυθεί», δήλωσε ο δικηγόρος του, Μπράιαν Φρίντμαν.

Η υπόθεση περνά πλέον στο εφετείο.

*Με πληροφορίες από: Deadline 

Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Ποιος καρκίνος ανησυχεί τους επιστήμονες; Αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη μορφή

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Live η παρουσίαση του προϋπολογισμού

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25 Upd: 10:55

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η αντιπολίτευση, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη και τα μέλη της αποχώρησαν την ώρα της ψηφοφορίας επί της πρότασης της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
