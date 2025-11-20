Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόρριψη των τελευταίων αξιώσεων της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ από δικαστή στο Λος Άντζελες, η υπόθεση δεν κλείνει. Η πρώην βοηθός του ηθοποιού, Άστα Γιονάσσον, δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας πως η απόφαση ελήφθη «για διαδικαστικούς λόγους» και όχι επί της ουσίας.

Ο δικαστής Ντάνιελ Μ. Κράουλι έκρινε ότι η αγωγή στηριζόταν σε νομοθεσία της Καλιφόρνια για ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη εκτός πολιτείας, σε ξενοδοχείο της Ατλάντα το 2010. Σύμφωνα με την απόφαση, η ενάγουσα επιχειρεί να εφαρμόσει καλιφορνέζικους νόμους σε γεγονότα που αφορούν άλλη δικαιοδοσία, κάτι που καθιστά τις έξι εναπομείνασες αξιώσεις νομικά άκυρες. Τέσσερις ακόμη κατηγορίες είχαν απορριφθεί τον Ιούνιο λόγω παραγραφής.

H αγωγή

Η Γιονάσσον είχε προσφύγει επικαλούμενη νέο νόμο της Καλιφόρνια που επιτρέπει την εκ νέου διερεύνηση παλιών υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης και συγκάλυψης, ανεξαρτήτως παραγραφής. Ωστόσο, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή σε περιστατικά εκτός Καλιφόρνιας. Οι συνήγοροι της ενάγουσας, πάντως, επιμένουν ότι η υπόθεση αφορά την πολιτεία, καθώς η πρόσληψή της έγινε στο Λος Άντζελες από την One Race Productions και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ζουν στην Καλιφόρνια.

Στην αγωγή η Άστα Γιονάσσον ισχυρίζεται ότι ο Βιν Ντίζελ της επιτέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου μετά από νυχτερινή έξοδο κατά τα γυρίσματα του Fast Five, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύος του ως εργοδότης. Επίσης, υποστηρίζει ότι απολύθηκε λίγες ώρες αργότερα από την αδελφή του ηθοποιού, Σαμάνθα Βίνσεντ, για να «θαφτεί» το περιστατικό.

Ο Ντίζελ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Το δικαστήριο έβαλε τέλος σε μια αβάσιμη αγωγή. Είμαστε ικανοποιημένοι που το ζήτημα έχει λυθεί», δήλωσε ο δικηγόρος του, Μπράιαν Φρίντμαν.

Η υπόθεση περνά πλέον στο εφετείο.

*Με πληροφορίες από: Deadline