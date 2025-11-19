Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει την Tετάρτη (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out μέσα σε λίγη ώρα και μία ολόκληρη εβδομάδα πριν.

Τα εισιτήρια βγήκαν στον «αέρα» στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) και «έκαναν φτερά» μέσα σε λιγοστό χρόνο. Έτσι, το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι καμίνι και κόντρα στη «Βασίλισσα», με τον κόσμο των Πειραιωτών να δείχνει για άλλη μια φορά τη στήριξη του στην ομάδα και θα είναι ο 12ος παίκτης στη σημαντική αναμέτρηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων (όπως είχαν το δικαίωμα να πράξουν) για τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ, αριθμός – ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα!