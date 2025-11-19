Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.
- Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
- Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας – Τα βίντεο του νέφους τέφρας κόβουν την ανάσα
- Αμερικανοί στρατηγοί πάνε Κίεβο, αλλά όχι για στρατιωτικές συμβουλές
- Υποκινούμενη μητροκτονία: Παρασιτικό μυρμήγκι πείθει τις εργάτριες να δολοφονήσουν τη βασίλισσά τους
O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει την Tετάρτη (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out μέσα σε λίγη ώρα και μία ολόκληρη εβδομάδα πριν.
Τα εισιτήρια βγήκαν στον «αέρα» στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) και «έκαναν φτερά» μέσα σε λιγοστό χρόνο. Έτσι, το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι καμίνι και κόντρα στη «Βασίλισσα», με τον κόσμο των Πειραιωτών να δείχνει για άλλη μια φορά τη στήριξη του στην ομάδα και θα είναι ο 12ος παίκτης στη σημαντική αναμέτρηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Περισσότεροι από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων (όπως είχαν το δικαίωμα να πράξουν) για τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ, αριθμός – ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα!
View this post on Instagram
- Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα ο Μιλιτάο, χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Ο Αρασκαέτα… ζήλεψε τον ΜακΤόμινεϊ και υπέγραψε έργο τέχνης (vid)
- Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
- Λανουά vs Λανουά: Πάνω απ’ όλα οι δημόσιες σχέσεις
- Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
- Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις