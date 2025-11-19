sports betsson
Ο Ζέλσον νίκησε τον Σιπιόνι στο… challenge της ΠΑΕ Ολυμπιακός (vid)

Ζέλσον Μάρτινς και Λορένζο Σιπιόνι... διαγωνίστηκαν στο ποδοσφαιρικό challenge που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός στα social media.

Spotlight

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο όπου οι Ζέλσον Μάρτινς και Λορένζο Σιπιόνι συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι – challenge.

Στόχος του παιχνιδιού είναι να σκοράρεις με γυρισμένη πλάτη σε ένα από τα δύο μικρά τέρματα, τα οποία υπερασπίζεται ο αντίπαλος παίκτης.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Μάρτινς έβαλε… δύσκολα στον Σιπιόνι και ήταν ο νικητής του challenge με 3-2.

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!

Χώρες που δύσκολα βρίσκει κανείς στον χάρτη και που είναι αρκετές φορές μικρότερες και από την... Κρήτη, ετοιμάζονται να βρεθούν στα τελικά ενός Μουντιάλ που δεν θα θυμίζει κανένα από τα προηγούμενα!

Σύνταξη
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23 χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)
Απολαυστικοί 19.11.25

Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, χόρεψε συρτάκι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ερμήνευσε την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή ντουέτο με τον Ροντινέι

Σύνταξη
Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Σε μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Κουρασάο έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
