Ο Ζέλσον νίκησε τον Σιπιόνι στο… challenge της ΠΑΕ Ολυμπιακός (vid)

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο όπου οι Ζέλσον Μάρτινς και Λορένζο Σιπιόνι συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι – challenge.

Στόχος του παιχνιδιού είναι να σκοράρεις με γυρισμένη πλάτη σε ένα από τα δύο μικρά τέρματα, τα οποία υπερασπίζεται ο αντίπαλος παίκτης.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Who’s taking the win today? 👀 Gelson VS Lolo ⚽️ pic.twitter.com/xWEHD6L39f — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 19, 2025

Ο Μάρτινς έβαλε… δύσκολα στον Σιπιόνι και ήταν ο νικητής του challenge με 3-2.