Ο Ζέλσον νίκησε τον Σιπιόνι στο… challenge της ΠΑΕ Ολυμπιακός (vid)
Ζέλσον Μάρτινς και Λορένζο Σιπιόνι... διαγωνίστηκαν στο ποδοσφαιρικό challenge που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός στα social media.
- Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
- Θρίλερ στον Ισθμό της Κορίνθου: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο κανάλι
- Το Λούβρο θα προσθέσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το 2026
- Υποτιμητική δήλωση για τη Βραζιλία έκανε ο Μερτς - Η ενόχληση του Λούλα
Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο όπου οι Ζέλσον Μάρτινς και Λορένζο Σιπιόνι συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι – challenge.
Στόχος του παιχνιδιού είναι να σκοράρεις με γυρισμένη πλάτη σε ένα από τα δύο μικρά τέρματα, τα οποία υπερασπίζεται ο αντίπαλος παίκτης.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Who’s taking the win today? 👀
Gelson VS Lolo ⚽️ pic.twitter.com/xWEHD6L39f
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 19, 2025
Ο Μάρτινς έβαλε… δύσκολα στον Σιπιόνι και ήταν ο νικητής του challenge με 3-2.
- Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος να ψάξουμε για νέο παίκτη»
- «Η Ρεάλ Μαδρίτης στο… κόλπο για τον Φλιν» (vid)
- Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!
- Ο Ζέλσον νίκησε τον Σιπιόνι στο… challenge της ΠΑΕ Ολυμπιακός (vid)
- Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Γουόρντ ενόψει Παρί – Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Νιλικίνα
- The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις