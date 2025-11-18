Οι αποκαλύψεις του Καραπαπά για το νέο Καραϊσκάκη και την Ολυμπιακή Πολιτεία

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη (gazzetta.gr) παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς. Ο παράγοντας της ομάδας του μεγάλου λιμανιού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Καραϊσκάκη του μέλλοντος, αλλά και στη δημιουργία της Ολυμπιακής Πολιτείας, που θα ανταποκρίνεται στα όνειρα κάθε οπαδού του πειραϊκού συλλόγου.

«Η θυσία που θα γίνει από όλους μας για να ταλαιπωρηθούμε είναι για να έχουμε ένα εξαιρετικό γήπεδο που θα ανταποκρίνεται στα όνειρα κάθε Ολυμπιακού. Όλος αυτός ο χώρος θα γίνει μια Ολυμπιακή Πολιτεία.

Με γήπεδα σε όλα τα σπορ. Το κολυμβητήριο, ελπίζω και σε ένα κλειστό για το χάντμπολ, το βόλεϊ… Γίνεται το μπάσκετ, θα γίνει το νέο Καραϊσκάκη και θα είναι ευχάριστο για τον κόσμο να ξεκινάει τα Σαββατοκύριακα του να πηγαίνει εκεί», ανέφερε μεταξύ άλλων για την Ολυμπιακή Πολιτεία, ενώ για το νέο Καραϊσκάκη, δήλωσε: Θα είναι με χρήματα του Ολυμπιακού. Ονοματοδοσία; Η παγκόσμια πρακτική εκεί οδηγεί, γιατί οι μεγάλες εταιρείες στο άκουσμα ότι θα φτιαχτεί γήπεδο ενδιαφέρονται. Η χωρητικότητα θα οριστεί μετά από μελέτη που θα γίνει. Χρειάζονται κάποιοι κανόνες ασφαλείας γιατί υπάρχει και η θάλασσα κοντά. Αλλά κάπου εκεί θα είναι, στις 50.000».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς:

«Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα μετά και το Ευρωπαϊκό και ξέρει ότι αυτοί που αγωνίζονται έχουν Ολυμπιακό αίμα, δεν είναι μισθοφόροι. Φτιάξαμε μία ομάδα με τέτοιους παίκτες. Βάζει γκολ ο Γιάρεμτσουκ και ο πρώτος που τρέχει να πανηγυρίσει είναι ο Ελ Κααμπί. Ερχεται και ο κόσμος και κάνει 20 sold out.

Αυτό τι σημαίνει; Ότι έρχεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης και λέει δε μας φτάνει πια το γήπεδο. Θέλουμε μεγαλύτερο γήπεδο, θα γίνει μεγαλύτερο το γήπεδο και θα είναι το πιο όμορφο γήπεδο που θα είναι στην Ελλάδα. Μέχρι τότε θα αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο ο Ολυμπιακός, στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός δεν είναι Κηφισιά. Δεύτερον το Ολυμπιακό Στάδιο είναι περιουσία του ελληνικού λαού, δεν ανήκει σε κάποια ΠΑΕ.

Εγινε μία σύμβαση στο Μαξίμου με τον Παναθηναϊκό και κακώς έγινε, γιατί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα προβλέπεται ότι δεν μπορεί μία ομάδα να έχει την αποκλειστική χρήση των γηπέδων. Στο ΟΑΚΑ έπαιζαν τρεις ομάδες στο παρελθόν. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Το ξεχνάει αυτό ο κόσμος.

Η θυσία που θα γίνει από όλους μας για να ταλαιπωρηθούμε είναι για να έχουμε ένα εξαιρετικό γήπεδο που θα ανταποκρίνεται στα όνειρα κάθε Ολυμπιακού. Όλος αυτός ο χώρος θα γίνει μια Ολυμπιακή Πολιτεία. Με γήπεδα σε όλα τα σπορ. Το κολυμβητήριο, ελπίζω και σε ένα κλειστό για το χάντμπολ, το βόλεϊ… Γίνεται το μπάσκετ, θα γίνει το νέο Καραϊσκάκη και θα είναι ευχάριστο για τον κόσμο να ξεκινάει τα Σαββατοκύριακά του να πηγαίνει εκεί.

Έχουμε χρονοδιάγραμμα, αλλά ακόμη δεν το ανακοινώνουμε. Δε μιλάμε για το 2035. Γνωρίζοντας εγώ τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τα 3-4 χρόνια μου φαίνονται πολλά. Το μόνο που μπορώ με σιγουριά να πω και να το βάλουμε πάνω από το χρονοδιάγραμμα, είναι ότι θα γίνει με απόλυτη χρηματοδότηση από τον Ολυμπιακό και καμία Πολιτεία, Περιφέρεια, Κράτος δε θα συνεισφέρει.

Θα είναι με χρήματα του Ολυμπιακού. Ονοματοδοσία; Η παγκόσμια πρακτική εκεί οδηγεί, γιατί οι μεγάλες εταιρείες στο άκουσμα ότι θα φτιαχτεί γήπεδο ενδιαφέρονται. Η χωρητικότητα θα οριστεί μετά από μελέτη που θα γίνει. Χρειάζονται κάποιοι κανόνες ασφαλείας γιατί υπάρχει και η θάλασσα κοντά. Αλλά κάπου εκεί θα είναι, στις 50.000».