Με εντολή Μαρινάκη: «Έτσι ταξίδεψαν τα δύο ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού σε όλο τον κόσμο»

Στην ιδέα του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο τα ευρωπαϊκά τρόπαια που κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι, για να μπορέσει ο κόσμος να τα δει από κοντά τις κούπες του Europa Conference League και Youth League, αναφέρθηκε ο Κώστας Καραπαπάς, στη συνέντευξη που παραχώρησε σε ιστοσελίδα (gazzetta.gr).

«Ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος οραματίζεται και βλέπει μπροστά με καθαρό τρόπο και είναι μεγάλο προσόν. Στα media είναι νούμερο ένα, στη ναυτιλία στους κορυφαίους του κόσμου, το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παίρνουμε τα δύο ευρωπαϊκά και το καλοκαίρι μου λέει «να πάμε τις κούπες σε όλη την Ελλάδα να τις δει ο κόσμος». Του είπα ότι όλο αυτό είναι ένα εκατομμύριο και πρέπει να κάνουμε ένα τμήμα μόνο για αυτό. Μου είπε «ναι, κάντο, να πάνε σε όλο τον κόσμο”.

Όταν αυτό προχώρησε και έβλεπα στη Σύμη να κλαίνε παιδιά, ακόμα και στο τελευταίο χωριό, να δουν τα Κύπελλα, είπα: «Κοίτα ρε γαμώτο πόσο δίκιο είχε». Ή αυτό που έγινε με το Μουσείο. Για να γίνει ένα Μουσείο θέλει χρόνια έρευνας. Θυμάστε πότε ανακοινώσαμε το Μουσείο με τον Καρεμπέ; Πριν από επτά χρόνια. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν να βρει τα ιερά δισκοπότηρα που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός.

Τα παπούτσια του Σιδέρη, όλα αυτά. Ψάξαμε σε ορφανοτροφεία, σε σπίτια Βετεράνων, σε αποθήκες, σε καφενεία και δεν υπερβάλω. Τα βρήκαμε όλα, βρήκαμε και άλλων ομάδων. Βρήκαμε ένα πρωτάθλημα από ομάδα που δεν έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα, τους το είπαμε και μας το ζήτησαν με courier. Δεν το έστειλα ποτέ, το έχω εγώ.

Μία ομάδα θέλει έναν ηγέτη που να έχει το όραμα, όπως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και να βάλει εκατομμύρια ευρώ. Το έχουμε κάνει κόντρα σε όλους και σε όλα, έχουμε περάσει από 40 κύματα και αναταράξεις. Σκεφτείτε τι μας έχουν πει και μας έχουν κατηγορήσει, αλλά συνεχίζουμε και πολεμάμε. Άλλοι μπορεί να πάθαιναν ταραχή και να σταματούσαν, εμείς συνεχίζουμε».