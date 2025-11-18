«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα

Οι κατηγορίες της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών εσωτερικού (MI5) ότι η Κίνα κατασκοπεύει μέλη του κοινοβουλίου είναι «αποκυήματα της φαντασίας» και συνιστούν «κακόβουλες συκοφαντίες», δήλωσε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στη Βρετανία, αντιδρώντας σε ανακοίνωση του Λονδίνου ότι η βρετανική υπηρεσία αντικατασκοπείας MI5 προειδοποίησε Βρετανούς βουλευτές για κινεζικές προσπάθειες κατασκοπείας και στρατολόγησης

«(..) Η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση για κατασκοπεία» προς τα μέλη του κοινοβουλίου, «για να τα προειδοποιήσει για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από κινεζικούς παράγοντες», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις στη Βουλή των Κοινοτήτων, αναφέροντας μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία αιρετών αξιωματούχων.

«Μπορώ να πω, όπως έχω πει και προηγουμένως, ότι η εθνική ασφάλεια είναι η βασική προτεραιότητα σε όλη αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία», τόνισε ο Ντ. Τζάρβις καθώς η κυβέρνηση εξετάζει αν θα εγκρίνει το σχέδιο του Πεκίνου για την κατασκευή μιας νέας πρεσβείας στο Λονδίνο.

Τι είπε ο εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας

«Αυτοί οι ισχυρισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αποκυήματα της φαντασίας και κακόβουλες συκοφαντίες. Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις αξιοκαταφρόνητες ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της πρεσβείας.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Λίντσεϊ Χόιλ και ο ομόλογός του στη Βουλή των Λόρδων διένειμαν μια νέα «ειδοποίηση για κατασκοπεία» που εξέδωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας για να προειδοποιήσουν τα δύο σώματα για την απειλή που θέτουν Κινέζοι κατάσκοποι, τόνισε νωρίτερα το Reuters.

Ο Λ. Χόιλ δήλωσε ότι το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας «επικοινωνεί ενεργά με άτομα στο περιβάλλον μας» και ότι θέλει να «συλλέξει πληροφορίες και να θέσει τις βάσεις για μακροχρόνιες σχέσεις, χρησιμοποιώντας επαγγελματικούς ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πράκτορες στρατολόγησης και συμβούλους που ενεργούν για λογαριασμό του».

Προειδοποίησε ότι δύο άτομα είναι γνωστό ότι επικοινωνούν μέσω LinkedIn για να «διεξάγουν μια προσέγγιση σε μεγάλη κλίμακα για λογαριασμό» της κινεζικής κυβέρνησης.