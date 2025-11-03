O Σι Τζινπίνγκ κάνει αστεία… με το σταγονόμετρο, γεγονός που τον έκανε viral όταν πέταξε ένα χωρατό στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, και μάλιστα για την κινεζική κατασκοπεία!

Το αστείο αφορούσε δύο smartphones της κινεζικής εταιρείας Xiaomi, εξοπλισμένα με οθόνες κορεατικής κατασκευής, τα οποία ο Σι Τζινπίνγκ προσέφερε στον Λι Τζάε Μιουνγκ, σε συνάντηση τους στην Γκιονγκγού, πόλη στη νοτιοανατολική Νότια Κορέα.

Αναφερόμενος στα τηλέφωνα, ο Λι είπε: «Η γραμμή επικοινωνίας είναι ασφαλής;», ένα αστείο που προδήλως αφορούσε ενδεχόμενες κινεζικές υποκλοπές και έκανε τον Σι να γελάσει.

«Θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει κάποια κερκόπορτα», απάντησε ο Σι Τζινπίνγκ, προκαλώντας τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Λι.

Στην πληροφορική, κερκόπορτα αποκαλείται ένα λογισμικό προεγκατεστημένο σε μια συσκευή, το οποίο παρακάμπτει τους μηχανισμούς ασφαλείας και μπορεί, για παράδειγμα, να επιτρέψει την παρακολούθηση ενός τηλεφώνου από κάποιον τρίτο.

Αυτό το σύντομο επεισόδιο προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, επειδή ο Σι Τζινπίνγκ σπάνια αστειεύεται δημόσια και ακόμα λιγότερο σχετικά με την κατασκοπεία.

«Ο Λι ξεσπά στα γέλια με το αστείο του Λι για την ασφάλεια των τηλεφώνων Xiaomi», είναι σήμερα (03/11) ο τίτλος της εφημερίδας Seoul Shinmun.

Δείτε το βίντεο με το αστείο του Σι Τζινπίνγκ:

Ο Κινέζος ηγέτης είχε να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα από το 2014 και στη συνέχεια οι δύο χώρες είδαν τις σχέσεις τους να υπονομεύονται από μια σειρά διενέξεων.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε τις δύο χώρες «εταίρους που δεν μπορεί να χωριστούν».