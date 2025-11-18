Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Μπορεί να φαίνεται ότι όλοι είναι μόνιμα συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, αλλά νέα στοιχεία από τα Ηνωμένα Έθνη αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ, περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο.

Μια πρόσφατη έκθεση δείχνει ότι περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι τώρα συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, μια αύξηση 200 εκατομμυρίων από τα 5,8 δισεκατομμύρια χρήστες το 2024.

Παρά την αύξηση αυτή, 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εντελώς εκτός διαδικτύου, υπογραμμίζοντας ένα επίμονο παγκόσμιο χάσμα συνδεσιμότητας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το παγκόσμιο χάσμα

Η ετήσια έρευνα Facts and Figures της ITU σημειώνει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο έχει μειωθεί ελαφρώς από τα 2,3 δισεκατομμύρια το 2024.

Αυτό είναι εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3G καλύπτουν ήδη το 96% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η πλειονότητα των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ζουν σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα.

Στην πραγματικότητα, το 96% των 2,2 δισεκατομμυρίων ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο συγκεντρώνονται σε αυτές τις περιοχές.

Αυτή η ανισότητα υπογραμμίζει μια σημαντική πρόκληση: ενώ η τεχνολογική υποδομή έχει επεκταθεί, η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Περιφερειακές ανισότητες στη χρήση του ίντερνετ

Η έκθεση επισημαίνει τις έντονες διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Στις χώρες με χαμηλό εισόδημα, όπου το μέσο ετήσιο εισόδημα είναι μικρότερο από 1.135 δολάρια, μόνο το 23% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Η Αφρική έχει τη χαμηλότερη διείσδυση του διαδικτύου, με μόλις το 36% των ανθρώπων να έχουν συνδεθεί ποτέ στο διαδίκτυο.

Ακολουθούν τα αραβικά κράτη με 70% σύνδεση στο διαδίκτυο και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με 77%.

Αντίθετα, η Ευρώπη και η Αμερική έχουν σχεδόν καθολική συνδεσιμότητα, με μόνο 8 έως 12% του πληθυσμού τους να μην έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η Γενική Γραμματέας της ITU, Doreen Bogdan-Martin, τόνισε τη σημασία της ψηφιακής ένταξης: «Σε έναν κόσμο όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι απαραίτητες για μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής, όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη σύνδεση στο διαδίκτυο».

Ανισότητες εντός των χωρών

Τα κενά συνδεσιμότητας δεν είναι μόνο παγκόσμια, αλλά και τοπικά. Οι νέοι είναι σημαντικά πιο πιθανό να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο από τις παλαιότερες γενιές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 82% των ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 72% του γενικού πληθυσμού.

Αυτό το χάσμα είναι ακόμη μεγαλύτερο σε περιοχές με ιστορικά χαμηλή χρήση του διαδικτύου. Για παράδειγμα, στην Αφρική, οι μισοί νέοι είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, σε σύγκριση με μόνο το ένα τρίτο του γενικού πληθυσμού.

Οι διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών είναι εξίσου έντονες.

Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, έναντι μόλις 15% στις πόλεις. Ακόμη και στην Ευρώπη, όπου η χρήση του διαδικτύου είναι ευρέως διαδεδομένη, το 13% των κατοίκων των αγροτικών περιοχών παραμένουν εκτός διαδικτύου.

Πρόοδος και επίμονες προκλήσεις

Ο κόσμος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της συνδεσιμότητας. Το 2018, το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού είχε συνδεθεί στο ίντερνετ.

Μετά την αύξηση της χρήσης του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το 37% των ανθρώπων δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο μέχρι το 2022. Σήμερα, πάνω από το ήμισυ του κόσμου καλύπτεται από δίκτυα 5G και μόνο 312 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε σήμα τουλάχιστον 3G.

Ωστόσο, η οικονομική προσιτότητα παραμένει ένα εμπόδιο. Στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, μόνο το 60% των ανθρώπων μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας μόνο για δεδομένα.

Ο Cosmas Zavazava, Διευθυντής του Γραφείου Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών της ITU, τόνισε τη σημασία των στοχευμένων δράσεων:

«Τα αξιόπιστα δεδομένα είναι το θεμέλιο των αποτελεσματικών ψηφιακών πολιτικών… Κατευθύνοντας τους πόρους εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω».