Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το 2024, το 70,9% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούσε τουλάχιστον μία συσκευή συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.

Το ενδιαφέρον στοιχείο, σύμφωνα με το euronews, είναι η μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στις Κάτω Χώρες (94,8%), ακολουθούμενες από την Ιρλανδία (90,6%) και τη Δανία (87,0%). Αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (46,1%), τη Βουλγαρία (50,8%) και τη Ρουμανία (56,6%).

Οι πιο δημοφιλείς συσκευές με ίντερνετ

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συσκευή Internet of Things (IoT) ήταν οι τηλεοράσεις συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο, με το 57,9% των πολιτών να τις χρησιμοποιούν.

Ακολουθούν οι έξυπνες φορητές συσκευές, όπως τα έξυπνα ρολόγια και τα fitness trackers, που χρησιμοποιήθηκαν από το 29,9% των ατόμων.

Επιπλέον, περίπου ένα πέμπτο των πολιτών ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε κονσόλες παιχνιδιών και οικιακά ηχοσυστήματα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, ενώ το 16,0% χρησιμοποίησε έναν εικονικό βοηθό μέσω έξυπνου ηχείου.

Οι συσκευές οικιακού αυτοματισμού ήταν λιγότερο διαδεδομένες.

Το 14,2% των πολιτών χρησιμοποίησε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το 12,8% χρησιμοποιούσε έξυπνες οικιακές συσκευές, ενώ το 11,8% χρησιμοποίησε έξυπνα συστήματα ασφάλειας. Τέλος, το 10,5% χρησιμοποίησε αυτοκίνητο με ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση, το 7,9% συσκευές IoT για την υγεία και μόλις το 2,3% διαδικτυακά παιχνίδια.

Χρήση ανά ηλικιακή ομάδα

Η χρήση συσκευών συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο διαφέρει σημαντικά ανά ηλικία.

Οι νεότεροι, ηλικίας 16–24 ετών, που μεγάλωσαν στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης: το 84% χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία συσκευή IoT, ενώ μόνο το 45% των ατόμων 65–74 ετών κάνει το ίδιο.

Στην κατηγορία ψυχαγωγίας, η νεότερη ηλικιακή ομάδα ξεχωρίζει: το 67% χρησιμοποιεί τηλεοράσεις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, το 40% φορητές συσκευές και κονσόλες παιχνιδιών, ενώ τα έξυπνα ηχεία και οι εικονικοί βοηθοί χρησιμοποιούνται από 26% και 23% αντίστοιχα.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν καθαρά ότι η εξοικείωση με την τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στη συχνότητα χρήσης συσκευών IoT.

Η εικόνα που προκύπτει από αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζει τόσο την αυξανόμενη σημασία των συνδεδεμένων συσκευών στην καθημερινή ζωή όσο και τις διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων και χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.