18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους
Fizz 18 Νοεμβρίου 2025 | 10:32

Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους

«Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Spotlight

Σε συνέντευξή του με την Ζίμπι Όουενς, ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ μίλησε για τη νέα του συλλογή δοκιμίων, Crushmore: Essays on Love, Loss and Coming-of-Age, που έγραψε μαζί με τις συμπαρουσιάστριες του στην εκπομπή Podcrushed, Νάβα Κάβελιν και Σόφι Ανσάρι.

«Στην πρώτη συλλογή δοκιμίων των παρουσιαστών του επιτυχημένου podcast Podcrushed, οι Πεν Μπάντγκλεϊ, Νάβα Κάβελιν και Σόφι Ανσάρι εξερευνούν τι σημαίνει να ενηλικιώνεσαι, σε κάθε στάδιο της ζωής σου», αναφέρει η επίσημη σύνοψη του βιβλίου.

«Η κουλτούρα μας είναι αναμφισβήτητα εμμονική με τις διασημότητες»

Από την πλευρά του, ο Πεν Μπάντγκλεϊ δήλωσε στην πρόσφατη συζήτηση που είχε με την Όουενς, ότι θέλησε να γράψει για ορισμένες πτυχές της φήμης – που πιθανότατα είναι άγνωστες σε όσους απέχουν από το προσκήνιο.

«Ήθελα, και αρχικά σκόπευα να το κάνω στην αρχή του δοκιμίου, να γράψω [δηλαδή] πολύ πιο συγκεκριμένα για το τι είναι ή δεν είναι η φήμη ή, τουλάχιστον, για την δική μου εμπειρία», υποστήριξε ο ηθοποιός. «Δεν είναι μόνο ένα τεράστιο μέρος της ζωής ενός διάσημου. Είναι ένα τεράστιο μέρος της ζωής όλων. Η κουλτούρα μας είναι αναμφισβήτητα εμμονική με τις διασημότητες».

»Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», συνέχισε ο Πεν Μπάντγκλεϊ.

«Μας δίνουν την ευκαιρία να σκεφτούμε ότι πρέπει να εξετάσουμε [το τι εστί φήμη] από όλες τις οπτικές γωνίες… Νομίζω ότι το περίεργο [ σε ότι αφορά την φήμη] είναι ότι, στη χειρότερη περίπτωση, θολώνει πραγματικά την όραση του ατόμου που πλήττεται από αυτήν».

«Ευτυχώς που όταν πεθάνω, η φήμη θα χαθεί»

Ο Μπάτζλεϊ σημείωσε ότι στην δική του περίπτωση, η φήμη δεν είναι απλώς μέρος της ταυτότητάς του — είναι ένα τεράστιο μέρος της.

«Έχει επηρεάσει τη ζωή μου απίστευτα», είπε ο Μπάντγκλεϊ. «Το να γίνω πατέρας, να γίνω άντρας, και τελικά να γίνω Μπαχάι, που είναι η πίστη μου, η θρησκεία μου, όταν ήμουν κάπου στα 20».

«Ευτυχώς που όταν πεθάνω, η φήμη θα χαθεί», πρόσθεσε. «Μέχρι τότε, όσο διαρκεί η φήμη μου, αποτελεί ένα τεράστιο μέρος της ζωής μου».

Ο Μπάντγκλεϊ. αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο η συλλογή δοκιμίων συνδέεται με το αρχικό μήνυμα του podcast Podcrushed, το οποίο εξερευνά την εφηβεία και την ενηλικίωση μέσα από ιστορίες και συνεντεύξεις με διάσημους.

«Συζητήσαμε πολύ με τον εκδότη μας για το ποιος θα έπρεπε να είναι ο υπότιτλος, ώστε να δώσουμε στους ανθρώπους μια ιδέα για το τι περιλαμβάνει το βιβλίο», είπε ο Μπάντγκλεϊ.

«Και καταλήξαμε [σε αυτό το συμπέρασμα]: η αγάπη και η απώλεια είναι καθολικές».

* Με πληροφορίες από: People

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Vita.gr
Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Αναπνοή: Η απλή ερώτηση που μπορεί να σώσει ζωές

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

inTickets 16.11.25

Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους
«Βρυκόλακες» 18.11.25

Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον μιλάει για τα περίφημα «κολιέ με φιαλίδια αίματος» που φορούσε αυτός και η Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17.11.25

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»
Ελλάδα 18.11.25

Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»

Ο δήμος Περάματος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις κακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία λόγω της κρατικής αδιαφορίας, με αφορμή ατύχημα σε ΕΠΑΛ της περιοχής

Σύνταξη
Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Συγκινητικό 18.11.25

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Από τον Έλβις και τον Φρανκ Σινάτρα έως το Playboy, οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ ήταν από τις πιο διάσημες χορεύτριες της Ευρώπης τη δεκαετία του '60. Στις 17 Νοεμβρίου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους σε ηλικία 89 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
Πολιτική 18.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ

Ο διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε άγνοια για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και για τον τρόπο πληρωμής τους. Ωστόσο υπηρεσιακά μέιλ, ένα εκ των οποίων φέρνει στο φως το in φαίνονται να τον εκθέτουν και να αποδεικνύουν πως είχε γνώση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
