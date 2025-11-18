Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους

Σε συνέντευξή του με την Ζίμπι Όουενς, ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ μίλησε για τη νέα του συλλογή δοκιμίων, Crushmore: Essays on Love, Loss and Coming-of-Age, που έγραψε μαζί με τις συμπαρουσιάστριες του στην εκπομπή Podcrushed, Νάβα Κάβελιν και Σόφι Ανσάρι.

«Στην πρώτη συλλογή δοκιμίων των παρουσιαστών του επιτυχημένου podcast Podcrushed, οι Πεν Μπάντγκλεϊ, Νάβα Κάβελιν και Σόφι Ανσάρι εξερευνούν τι σημαίνει να ενηλικιώνεσαι, σε κάθε στάδιο της ζωής σου», αναφέρει η επίσημη σύνοψη του βιβλίου.

«Η κουλτούρα μας είναι αναμφισβήτητα εμμονική με τις διασημότητες»

Από την πλευρά του, ο Πεν Μπάντγκλεϊ δήλωσε στην πρόσφατη συζήτηση που είχε με την Όουενς, ότι θέλησε να γράψει για ορισμένες πτυχές της φήμης – που πιθανότατα είναι άγνωστες σε όσους απέχουν από το προσκήνιο.

«Ήθελα, και αρχικά σκόπευα να το κάνω στην αρχή του δοκιμίου, να γράψω [δηλαδή] πολύ πιο συγκεκριμένα για το τι είναι ή δεν είναι η φήμη ή, τουλάχιστον, για την δική μου εμπειρία», υποστήριξε ο ηθοποιός. «Δεν είναι μόνο ένα τεράστιο μέρος της ζωής ενός διάσημου. Είναι ένα τεράστιο μέρος της ζωής όλων. Η κουλτούρα μας είναι αναμφισβήτητα εμμονική με τις διασημότητες».

»Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», συνέχισε ο Πεν Μπάντγκλεϊ.

«Μας δίνουν την ευκαιρία να σκεφτούμε ότι πρέπει να εξετάσουμε [το τι εστί φήμη] από όλες τις οπτικές γωνίες… Νομίζω ότι το περίεργο [ σε ότι αφορά την φήμη] είναι ότι, στη χειρότερη περίπτωση, θολώνει πραγματικά την όραση του ατόμου που πλήττεται από αυτήν».

«Ευτυχώς που όταν πεθάνω, η φήμη θα χαθεί»

Ο Μπάτζλεϊ σημείωσε ότι στην δική του περίπτωση, η φήμη δεν είναι απλώς μέρος της ταυτότητάς του — είναι ένα τεράστιο μέρος της.

«Έχει επηρεάσει τη ζωή μου απίστευτα», είπε ο Μπάντγκλεϊ. «Το να γίνω πατέρας, να γίνω άντρας, και τελικά να γίνω Μπαχάι, που είναι η πίστη μου, η θρησκεία μου, όταν ήμουν κάπου στα 20».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zibby Owens (@zibbyowens)

«Ευτυχώς που όταν πεθάνω, η φήμη θα χαθεί», πρόσθεσε. «Μέχρι τότε, όσο διαρκεί η φήμη μου, αποτελεί ένα τεράστιο μέρος της ζωής μου».

Ο Μπάντγκλεϊ. αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο η συλλογή δοκιμίων συνδέεται με το αρχικό μήνυμα του podcast Podcrushed, το οποίο εξερευνά την εφηβεία και την ενηλικίωση μέσα από ιστορίες και συνεντεύξεις με διάσημους.

«Συζητήσαμε πολύ με τον εκδότη μας για το ποιος θα έπρεπε να είναι ο υπότιτλος, ώστε να δώσουμε στους ανθρώπους μια ιδέα για το τι περιλαμβάνει το βιβλίο», είπε ο Μπάντγκλεϊ.

«Και καταλήξαμε [σε αυτό το συμπέρασμα]: η αγάπη και η απώλεια είναι καθολικές».

* Με πληροφορίες από: People