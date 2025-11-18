Κώστας Καραφώτης: Μπαμπάς για πρώτη φορά
Ο Κώστας Καραφώτης περιμένει το πρώτο παιδί του.
Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Νανά Μάνου, περίπου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένεια τους και να γίνουν γονείς.
Η σύζυγος του τραγουδιστή είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί και καρπό του έρωτά τους, διανύοντας τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με διακριτικότητα.
Κώστας Καραφώτης: Μιλώντας για τη σχέση του με τη σύζυγο του
Ο Κώστας Καραφώτης μιλώντας στην εκπομπή Happy Day πριν λίγες εβδομάδες είχε πει για τον γάμο του:
«Όλα έχουν να κάνουν με το timing. Σίγουρα είναι και ο χαρακτήρας, Έχει πολλά στοιχεία που μου ταιριάζουν, για εμένα είναι ο άνθρωπος ου με καταλαβαίνει. Είναι ο άνθρωπος μου.
Είναι κουλ με το επάγγελμά μου αλλά δεν υπάρχουν και πράγματα κρυφά. Υπάρχει το μαζί και μας αρέσει πολύ.
Πριν συγκατοικούσαμε και το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι όταν χωριζόμαστε. Δεν υπάρχουν γκρίνιες. Γενικότερα είμαι τακτικός και έχω θέμα με την τάξη. Μπορεί να υπάρξει ημέρα που είμαστε κουρασμένοι αλλά θα το μαζέψει ο ένας ή το άλλος. Τσακωνόμαστε για ασήμαντα πράγματα. Σημασία έχει πόσο γρήγορα τα βρίσκουμε», εξομολογήθηκε για τον έρωτά του με την σύζυγό του.
