Εργατικό ατύχημα στα Χανιά – 30χρονος έπεσε από μπαλκόνι
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 30χρονος τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από μπαλκόνι
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 30χρονου, ο οποίος βρέθηκε στο κενό.
Το εργατικό ατύχημα στα Χανιά
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, όταν ο 30χρονος άνδρας βρισκόταν σε σπίτι στην περιοχή της Αγιάς και έκανε εργασίες στο μπαλκόνι, σύμφωνα με το patris.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι και υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.
Οι γιατροί, αφού κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, έκριναν πως ήταν απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
- Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – Ταξιδεύοντας με… ασφάλεια
- ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
- Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
- Οι «ultras» της Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζουν διαμαρτυρία στο ματς με τη Χάποελ για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις