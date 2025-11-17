Εργατικό ατύχημα στα Χανιά – 30χρονος έπεσε από μπαλκόνι

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 30χρονου, ο οποίος βρέθηκε στο κενό.

Το εργατικό ατύχημα στα Χανιά

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, όταν ο 30χρονος άνδρας βρισκόταν σε σπίτι στην περιοχή της Αγιάς και έκανε εργασίες στο μπαλκόνι, σύμφωνα με το patris.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι και υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί, αφού κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, έκριναν πως ήταν απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Ηρακλείου.