Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας στο κλίμα της ημέρας

Ο Αρκάς επιλέγει για τη σημερινή ημέρα ένα σκίτσο χωρίς λόγια και σχόλια.

Έτσι λοιπόν βλέπουμε έναν άνδρα και μια γυναίκα που έζησαν στην εποχή του Πολυτεχνείου και πλέον είναι ασπομάλλιδες αλλά με δυναμικό ύφος και στιλ.

Το σημερινό σκίτσο