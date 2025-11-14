Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς, με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ και την ικανότητα να σχολιάζει την καθημερινότητα μέσα από απλές αλλά γεμάτες νόημα σκηνές, επανέρχεται και σήμερα με ένα σκίτσο που ήδη συζητιέται. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο «Προφήτης», ο ήρωας που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην απόγνωση και τον σαρκασμό, αντικατοπτρίζοντας με υπερβολικό αλλά εύστοχο τρόπο τις αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης.

Το σκίτσο της Παρασκευής

Στο νέο σκίτσο, τον βλέπουμε να ξεσπάει και να δηλώνει: «Δεν σας αντέχω άλλο! Είστε πρωτάνθρωποι!». Μια φράση που θα μπορούσε εύκολα να εκληφθεί ως βαριά προσβολή — όμως η απάντηση που έρχεται από το πλήθος είναι απρόβλεπτη και αποκαλυπτική του χιούμορ του δημιουργού: «Επιτέλους! Είπες και μια καλή κουβέντα για μας!». Είναι αυτή η ανατροπή, αυτή η διαστρέβλωση της προσβολής σε κομπλιμέντο, που δημιουργεί την κωμική ένταση και εντύνει το σχόλιο του Αρκά για τον τρόπο που συχνά οι άνθρωποι παρερμηνεύουν όσα τους λέγονται ή αποδέχονται την υποτίμηση χωρίς καν να το συνειδητοποιούν.

Η κατάσταση κορυφώνεται όταν ο Προφήτης, πλέον εκτός εαυτού, συμπληρώνει: «Θέλω να τους σκοτώσω έναν-έναν, χτυπώντας τους με ένα βαρύ λεξικό στο κεφάλι». Το λεξικό, σύμβολο γνώσης και μόρφωσης, χρησιμοποιείται εδώ ειρωνικά ως όπλο — σαν μια μεταφορά για τη μάχη ανάμεσα στην άγνοια και την προσπάθεια για κατανόηση. Ο Αρκάς, μέσα από απλές ατάκες, σχολιάζει πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η επικοινωνία όταν το κοινό δεν είναι έτοιμο ή δεν θέλει να καταλάβει.

Με λίγες μόνο γραμμές, ο σκιτσογράφος πετυχαίνει αυτό που κάνει πάντα: να μετατρέπει το καθημερινό παράπονο σε μια έξυπνη, διαχρονική σάτιρα που μας κάνει να γελάμε, αλλά και να σκεφτόμαστε.