Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του με δικό του μοναδικό τρόπο.
Ο Αρκάς μαζί με την καλημέρα μας δείχνει τον προφήτη να λέει στο πλήθος που τον παρακολουθεί:
«Σε άλλους τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, σε εσάς έχουν γίνει συνήθεια.»
Το σημερινό σκίτσο
