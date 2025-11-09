Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
Ο Αρκάς στο σημερινό του σκίτσο μας δείχνει ένα τάβλι όχι με πούλια αλλά με τη βασίλισσα και το βασιλιά από το σκάκι.
Συγκεκριμένα λέει η βασίλισσα: «Γιατί μ’ έφερες σε αυτό το απαίσιο μέρος;»
Και ο βασιλιάς της απαντά: «Πρέπει να ενισχύσουμε το φιλολαϊκό μας προφίλ».
Το σημερινό σκίτσο
