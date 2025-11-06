Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα στη σημερινή καλημέρα του.
Ο Αρκάς μας δείχνει μια κάλπη γεμάτη από σφαίρες και το σχόλιο:
«Δεν θα τελειώσει όσο οι πολιτιοί μετράνε ψήφους αντί για νεκρούς».
Το σημερινό σκίτσο
