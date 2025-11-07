Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς στο σημερινό μήνυμα του μας δείχνει ένα πιο σκοτεινό περιβάλλον, όπου μέσα σε αυτό είναι ένα σπίτι που κρύβει ένα εγκέφαλο.

Και το μήνυμα μαζί με την καλημέρα:

«Η βεβαιότητα είναι το ασφαλές καταφύγιο των ηλιθίων.

Τους προστατεύει από τη δοκιμασία της σκέψης και την αγωνία της αμφιβολίας».

Το σημερινό σκίτσο