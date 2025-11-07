Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς μας στέλνει την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο τρόπο και σήμερα.
- Πατέρας μαχαίρωσε στον λαιμό την κόρη του - Στο νοσοκομείο το θύμα
- Η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα λιοντάρι που στην πραγματικότητα ήταν σκύλος και το φώναζαν ποντίκι
- Άνδρας έπιασε φωτιά μετά από υπερθέρμανση φορητού φορτιστή - «Το οξύ της μπαταρίας πετάχτηκε παντού»
- Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στο Διδυμότειχο
Ο Αρκάς στο σημερινό μήνυμα του μας δείχνει ένα πιο σκοτεινό περιβάλλον, όπου μέσα σε αυτό είναι ένα σπίτι που κρύβει ένα εγκέφαλο.
Και το μήνυμα μαζί με την καλημέρα:
«Η βεβαιότητα είναι το ασφαλές καταφύγιο των ηλιθίων.
Τους προστατεύει από τη δοκιμασία της σκέψης και την αγωνία της αμφιβολίας».
Το σημερινό σκίτσο
- Σημαντική ενίσχυση σε εξοπλισμό για εθελοντές διασώστες της Πελοποννήσου
- ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
- Το «Πρώτα η Αμερική» φαίνεται να «έπιασε», αλλά με ποιό τίμημα;
- «Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
- Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος με τραύματα από μαχαίρι – Προσήχθη η κόρη του
- Επισκέψεις στον κτηνίατρο με τον σκύλο μας χωρίς άγχος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις