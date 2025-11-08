Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει το Σάββατο και την Κυριακή να συνομιλούν μεταξύ τους.

Η Κυριακή που κάθεται σε μια πολυθρόνα λέει στο Σάββατο:

«Γιατί βάφτηκες;»

και εκείνη απαντά: «Θα βγω απόψε».

Και η Κυριακή λέει με χιούμορ: «Στις δώδεκα να είσαι πίσω γιατί θα βγω και εγώ».

Το σημερινό σκίτσο