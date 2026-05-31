Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Champions League και μάλιστα παρέδωσε το βραβείο του MVP του αγώνα, στον Βιτίνια.

Στη συνέχεια, στο περιθώριο του ματς, o Greek Freak βρέθηκε στο post game του CBS και μίλησε με τον Τιερί Ανρί στον οποίο είπε πως υποστήριζε την Άρσεναλ εξαιτίας του.

«Στο είπα και την πρώτη φορά που σε γνώρισα, Τιερί Ανρί είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών, οπότε υποστήριζα την Άρσεναλ, αλλά αυτός είναι ο πρώτος μου τελικός Champions League, οπότε είμαι χαρούμενος που είδα ένα καλό ματς», είπε στον Γάλλο ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος του απάντησε: «Σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Αγαπώ τον τρόπο που παίζεις κι εσύ, το ξέρεις ήδη»

