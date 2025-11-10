Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με χιούμορ.
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με τον Άγιο να λέει στο πλήθος που τον ακούει:
«Αν η μόρφωση ήταν βροχή, εδώ θα ήταν σαχάρα».
Και εκείνου να τον ρωτούν
«Ανοησίες, και πρώτα πρώτα τι είναι τα σάχαρα»;
