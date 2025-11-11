Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Άγιο να απαντά στο ερώτημα -διαπίστωση του πλήθους (που δεν φαίνεται βέβαια, μόνο ακούγεται):
«Δε απελπιζόμαστε, προφήτη, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα».
Και εκείνος απαντά:
«Ναι, αλλά μοιάζει με το χαρτί υγείας, όσο γυρίζει τόσο λιγοστεύει.
Και αυτή δεν είναι η μόνη τους ομοιότητα»
Το σημερινό σκίτσο
