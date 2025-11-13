Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Ο Αρκάς συνεχίζει και σήμερα, όπως τις τελευταίες ημέρες ν έχει ως κεντρικό ήρωα τον προφήτη, ο οποίος λέει στο πλήθος:

«Αν σας έλεγα ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνομωσία με στόχο το χωριό σας και ότι οι σκοτεινές δυνάμεις του πλανήτη θέλουν να σας πάρουν τα σπίτισ και τις κατσίκες πως θα σας φαινόταν;»

Εκείνοι απαντούν: «Πολύ λογικό»

Και εκείνος λέει: «Ήμουν σίγουρος».

Το σημερινό σκίτσο